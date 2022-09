"Ho oltrepassato il limite". Adam Levine confessa dopo la bufera

Dopo giorni di rumor, dichiarazioni di modelle e influencer americane e screenshot piccanti circolati sul web, Adam Levine ha ammesso di avere intrattenuto rapporti " inappropriati " con alcune donne. Il cantante ha negato di avere tradito fisicamente la moglie, la modella Behati Prinsloo, ma ha confermato di essersi scambiato messaggi hot con alcune donne attraverso i suoi profili social.

" Si parla molto di me in questo momento e voglio chiarire la situazione - ha scritto Adam Levine in una nota ufficiale affidata alle storie del suo account Instagram sui tradimenti - Ho usato scarso giudizio nel parlare con chiunque non sia mia moglie in modo civettuolo. Non ho avuto una relazione, tuttavia, ho oltrepassato il limite durante un periodo deplorevole della mia vita. In alcuni casi è diventato inappropriato" . Le spiegazioni del cantante e musicista sono arrivate dopo la tempesta mediatica, che l'ha travolto in seguito alla pubblicazione di alcuni screenshot di suoi flirt virtuali.

Il Tik Tok di Sumner Stroh

A dare il via ai pettegolezzi è stata la pubblicazione di un filmato su Tik Tok da parte della modella americana Sumner Stroh, la quale ha dichiarato di avere avuto una relazione con Levine durata oltre un anno. Per provare la veridicità delle sue affermazioni, la modella 23enne ha pubblicato foto, video e sms intercorsi tra lei e l'artista nel corso dei mesi. L'influencer avrebbe voluto tenere nascosto il flirt ma -riferisce People - sarebbe stata costretta a rivelarlo dopo essere stata minacciata da un conoscente, che voleva divulgare la storia ai media americani. Così altre donne hanno vuotato il sacco, svelando di avere intessuto rapporti virtuali con messaggi spinti e allusivi con il cantante.

Le scuse pubbliche

Secondo quanto riferito da People su Adame Levine, la moglie Behati Prinsloo - modella originaria delle Namibia e sposata con il cantante dal 2014 - avrebbe scoperto il tutto sul web e sarebbe rimasta sconvolta: " Nonostante Adam abbia ammesso le sue colpe, lei è sconvolta ed è ancora molto arrabbiata, ma è impegnata al 100% con la sua famiglia ". La topmodel, che insieme al frontman dei Maroon 5 ha altre due figlie Dusty e Gio Grace, è in attesa del terzo bambino proprio da Levine e questo avrebbe complicato la situazione.