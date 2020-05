Addio all’attore BJ Hogg: ha recitato in "Game of Thrones"

La notizia è arriva nel corso della giornata di oggi, sabato primo maggio. All’età di 65 anni è venuto a mancare BJ Hogg, attore nord-irlandese che ha preso parte a "Game of Thrones", il fantasy drama ispirato alla saga letteraria di George R.R. Martin. La celebre serie tv americana, molto conosciuta anche in Italia, piange uno dei suoi attori più rappresentativi. A rivelare quanto accaduto è stato Geoff Stanton, il suo agente, in una nota che ha inviato alla stampa e diramata dalla BBC.

"Non ci sono parole per esprimere il dolore che sto provando in questo momento – scrive l’agente in ricordo dell’attore scomparso -. Era un grande uomo, un grande artista e un lavoratore instancabile. La sua famiglia è devastata e il mio cuore è vicino a loro – aggiunge -. È stata una delle persone più talentuose e gentili che io abbia mai conosciuto. La sua è una perdita per tutti". BJ Hogg è morto proprio nel giorno del suo compleanno. Il 30 aprile si trovava a Lisburn, insieme alla famiglia, ed è lì che è spirato. Sulle cause della morte ancora non ci sono notizie in merito, ma dalle prime ricostruzioni pare che l’attore non avesse patologie pregresse.

Anche se ha partecipato a diversi film e serie tv., BJ Hoog è conosciuto principalmente per aver preso parte a "Il Trono di Spade". È stato il cavaliere Ser Addam Marbrand al servizio d Lord Tywin Lannister. Nella serie tv è sempre stato un personaggio particolare, fedele al suo padrone, e disposto a tutto per di seguirlo in ogni battaglia e in ogni crociata con il solo scopo di rendere omaggio alla potente famiglia dei Sette Regni. Il personaggio, da giovane, ha cominciato come paggio di Corte e grazie alla sua amicizia con lo Sterminatore dei Re, è diventato un soldato dei Lannister. Grazie alla serie della HBO ha trovato successo in America, ma in Inghilterra era già conosciuto come attore. BJ Hogg ha recitato anche in "Niente di personale", film del 1995, in "Resurrection Man" e "Titanic Town". Nel 2008 ha partecipato anche a "Ember – il mistero della città di Luice" e nel 2012 a "Sua maestà". Il ruolo che ha ricoperto in "Il Trono di spade", ad oggi, è il più famoso. Nella serie non compare nel cast fisso, ma appare in diversi episodi e in un ruolo ricorrente durante le prime tre stagioni.