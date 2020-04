Addio a Bill Withers, rappresentante della black music

Oggi la musica piange uno dei suoi artisti più amati e uno dei rappresentati più famosi della musica black. Bill Withers, cantante e autore negli anni '70 di numerosi successi tra cui "Lean On Me", "LovelyDay" e "Ain't No Sunshine", è morto qualche giorno fa per complicazioni cardiache. Lo ha riferito la famiglia ad Associated Press.

Bill Withers, 81 anni e tre volte vincitore del Grammy Award, è mancato lunedì a Los Angeles, in California. La notizia della sua morte arriva in un momento in cui il pubblico ha tratto ispirazione dalla sua musica, durante la pandemia da coronavirus, con operatori sanitari, cori, artisti che pubblicano le loro interpretazioni di "Lean on Me" per aiutare a superare i momenti difficili. Devastante è la nota che la famiglia ha inviato alla stampa.

"Siamo sconvolti per la perdita del nostro amato e devoto marito e padre. Un uomo solitario con un cuore spinto alla connessione con il mondo nella sua più ampia forma, con la sua poesia e la sua musica ha parlato onestamente alle persone – si legge nel comunicato- .Una vita vissuta nel privato, intimamente vicino alla propria famiglia, la sua musica appartiene per sempre al mondo. In questo momento difficile preghiamo affinché la sua musica offra conforto e svago ai fan che si stringono ai propri cari". I parenti di Bill Withers, la moglie Marcia Johnson e i loro due figli, Todd e Kori, salutano così l'artista che ha lasciato un’impronta nel mondo della musica di ieri, di oggi e del domani.

Nato il 4 luglio del 1938, Bill Withlers è il sesto figlio di una numerosa famiglia. Fin da ragazzino è stato un grande appassionato di musica ma solo al compimento dei diciotto anno decide di inseguire il suo sogno più grande. Lascia i marines per trasferirsi a Los Angeles e comincia a suonare nei club. Solo negli anni ’70 ottiene il successo quando pubblica il suo primo album a cui ha collaborato anche il chitarrista Stephen Stills. Da quel momento in poi raccoglie un successo dopo l’altro, tanto da raggiungere le vette di tutte le classifiche e vincendo anche diversi riconoscimenti, tanto da essere eletto il "re" della musica black. Il suo ultimo brano è del 2016. Non ha avuto una vita sentimentale molto tormentata. Si è spostato due volte ma è con Marcia Johnson trova il vero amore.