Morto l'attore Enzo Garinei. Sul palco fino a 94 anni

È morto all'età di 96 anni Enzo Garinei, attore di cinema e di teatro, doppiatore e fratello del noto commediografo e regista teatrale Pietro Garinei, con cui aveva formato la famosa "ditta" Garinei e Giovannini. Amatissimo interprete, è stato un prolifico attore teatrale, televisivo e cinematografico, nonché uno dei principali caratteristi del panorama italiano. Nella sua lunga carriera ha realizzato più di settanta film e ha calcato per cinquant'anni i palcoscenici italiani, lavorando fino all'età di 94 anni.

Nato a Roma il 4 maggio 1926, aveva esordito poco più che ventenne in Signorinella seguito poi dalla pellicola Totò le Mokò. Con il principe De Curtis ha girato moltissimi film come caratterista, con la regia di Mario Mattioli, Mario Monicelli e Camillo Mastrocinque. Totò per lui fu un grande maestro, che con il suo esempio e la sua vicinanza fece di lui un attore dai "tempi comici perfetti", come amava raccontare.

Nel corso di quattro decenni è apparso in ruoli secondari, in numerose commedie musicali e film, rallentando le apparizioni solo a partire dagli anni novanta. Nel teatro ha partecipato a numerosi spettacoli di Garinei e Giovannini. Dal 1997 ha recitato a fianco di Delia Scala e Gerry Scotti nella serie televisiva Io e la mamma. Nel 2008 e 2009 è stato fra i protagonisti di Facciamo l’amore, a fianco di Gianluca Guidi e Lorenza Mario e di Aggiungi un posto a tavola, sempre a fianco di Gianluca Guidi e con Marisa Laurito.

Nel 2019-2020, visto il grande successo, torna in tournée con la nuova edizione di Aggiungi un posto a tavola, interpretando dal vivo “la voce di Dio” e ottenendo un grande tributo d’affetto da parte del pubblico. È stato anche un doppiatore, sua era la voce George Jefferson della sitcom I Jefferson. Doppiò anche Stan Laurel in alcune comiche e film. Nel luglio 2009 ha vinto il riconoscimento speciale Leggio d’oro Alberto Sordi. Non era sposato, ma aveva un figlio tragicamente scomparso alcuni anni fa all'età di 50 anni colpito da un male incurabile. Si chiamava Andrea, a sua volta attore affermato che aveva lavorato con grandi registi come Giuseppe Tornatore.