Coronavirus, morta Lucia Bosè

Il coronavirus continua a mietere vittime. In pochi riescono a sfuggire alla sua morsa e alla lunga lista di personalità illustri che sono passate al miglior vita si aggiunge anche Lucia Bosè. La celebre attrice, come riportano fonti vicine a El Paris, è morta a Madrid lunedì 23 marzo. La notizia è stata poi confermata da un tweet pubblicato dal figlio Miguel Bosè poco fa. "Cari amici, Vi informo che mi madre è morta. È già nel migliore dei post".

Aveva compiuto 89 anni lo scorso mese di gennaio e già da diverso tempo non era in buone condizioni di salute. Malata di polmonite, è morta perchè ha contratto il coronavirus. Da anni viveva a Segovia, un centro vicino la capitale. Lucia Bosè è stata una delle dive più amate e apprezzate del cinema e della tv di ieri e di oggi.

Nata a Milano nel gennaio del 1931, è conosciuta all’anagrafe come Lucia Borloni. La sua carriera ha inizio nel lontano 1947 quando è stata eletta Miss Italia. Prima di diventare famosa, era una cassiera della pasticceria “Galli” di Milano, ed è stata proprio Luchino Visconti a notare la sua fulminate bellezza. Lucia Bosè avrebbe dovuto partecipare a "Riso Amaro" ma all’inizio la sua famiglia si era opposta strenuamente. Nel 1950 è la data ufficiale del suo debutto sul grande schermo. Ha preso parte a molte pellicole neorealiste come "Non c’è pace tra gli ulivi" e "Cronache di un amore". Ma è stata anche la "Signora delle Camelie". Non solo film impegnati, sono diverse le commedie a cui Lucia Bosè ha preso parte, alcune di queste anche con Walter Chiari, suo fidanzato storico.

Si è sposata nel 1955 con Luis Miguel Dominguin con il quale ha messo al mondo Miguel, Lucia e Paola. Sposata con rito civile a Las Vegas, in Spagna ha ufficializzato l’unione con cerimonia religiosa. Si separò dal marito dopo dieci anni di matrimonio a causa di ripetuti tradimenti. Nel corso della sua vita ha frequentato molte personalità di spicco del teatro e della cultura come Ernest Hemingway. È conosciuta anche per "L’avaro", "I Vicere" e "Cronache di una morte annunciata". Lucia Bosè è stata anche attrice in tv. Nel 1982 ad esempio ha preso parte a "Le Cinque giornate di Milano" e di recente, esattamente nel 2010, ha partecipato come co-protagonista alla terza stagione di "Capri". Lascia un ricordo bellissimo nel cuore di tutti.