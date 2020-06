Addio a Pau Dones, il cantante degli Jarabe de Palo

La notizia ha sconvolto tutto il mondo della musica pop. Come ha riportato la stampa spagnola e come si legge da un comunicato pubblicato su Instagram, all’età di 53 anni è venuto a mancare Pau Dones. Lui era il la voce e il chitarrista degli Jarabe de Palo, gruppo pop-rock che ha trovato grande successo in patria, in Europa e anche in Italia agli inizi degli anni 2000. La notizia arriva come una doccia fredda tanto da lasciare i fan del gruppo, originario di Barcellona, con una grande tristezza nel cuore. Pau Dones da tempo era malato di cancro e, purtroppo, nonostante gli sforzi non è riuscito a vincere la sua battaglia contro un male così insidioso.

"La famiglia Dones Cirera comunica che Pau Dones è morto il 9 giugno a seguito di un tumore che gli era stato diagnosticato nel 2015 – si legge nella nota pubblicata sui social-. Vogliamo ringraziare l’equipe medica e tutto l’Ospedale de la Vall di Hebron e l’Istituto Catalano di Concologia per il lavoro e la loro deduzione. Chiediamo massimo rispetto per la privacy in questo momento", conclude la nota.

Le condizione di salute del cantante degli Jarabe de Palo erano già note ai fan. L’artista, infatti, con un video che ha postato sui social nel 2015, aveva aggiornato il pubblico in merito al corso e al decorso della sua malattia. Molto conosciuto in Spagna, il gruppo è stato uno dei più celebri grazie a una serie di hit che hanno scalato le classiche di gradimento. Come "Depende" e "La Flaca" che avevano trovato un buon riscontro anche qui in Italia.

Il gruppo ha segnato un’epoca tanto che ha collaborato anche con artisti del calibro di Jovanotti, Niccolò Fabi e Modà. Sono tutt’ora attivi anche se con la morte del loro frontman ora si apre un lungo periodo di riflessione. La scomparsa di Pau Dones è ancora più dolceamara dato che, a sorpresa, il cantante era tornato a suonare insieme a Il Volo in una nuova canzone dal titolo "Torno". Peccato che la malattia è stata impietosa e non ha permesso al gruppo di tornare in auge. Gli Jarabe de Palo infatti con l’Italia hanno avuto sempre un bellissimo rapporto, e devono molto al nostro paese per il successo ottenuto nel corso del tempo. Memorabili, ad esempio, le apparizioni ai programmi musicali in onda sulle reti Mediaset.