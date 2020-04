Addio a Shirley Douglas, celebre "Lolita" di Kubrick

Il mondo del cinema oggi è in lutto, ancora una volta. Si spegne una delle attrici che più hanno rappresentato la Hollywood nel suo periodo di massimo splendore. Una donna che ha segnato un’epoca e che è rimasta nel cuore di tutti.

L'attrice canadese Shirley Douglas, interprete di cult movie come "Lolita" del 1962 di Stanley Kubrick e "Inseparabili" del 1988 di David Cronenberg, è morta ieri a Toronto, all'età di 86 anni, a causa di una polmonite. L'annuncio della sua morte è trapelato su Twitter in un breve messaggio condiviso dal figlio, l'attore Kiefer Sutherland. Si precisa che il decesso non è collegato al coronavirus Covid-19. Shirley Douglas è stata sposata dal 1966 al 1971 con il grande attore canadese Donald Sutherland, da cui ha avuto due figli entrambi attori: oltre a Keifer anche Rachel Sutherland. Era la zia dell'attrice Sarah Sutherland. Lascia un terzo figlio, Thomas, nato da un precedente matrimonio con Timothy Emil Sicks.

"Mia madre Shirley Douglas è deceduta a causa di complicazioni legate alla polmonite (non correlata a Covid-19) – ha rivelato Keifer Sutherland sui social-. Mia madre era una donna straordinaria che ha condotto una vita straordinaria. Purtroppo ha lottato per la sua salute per un bel pò di tempo e noi, come famiglia, sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato – aggiunge -. Per tutte le famiglie che hanno perso i loro cari inaspettatamente a causa del coronavirus, il mio cuore si spezza per voi. Per favore, state al sicuro".

Una vita quella di Shirley Douglas che è stata vissuta al massimo. Divisa tra cinema e tv, la sua bellezza e la sua affabilità hanno segnato un’epoca e hanno fatto sognare i suoi fan. Ha esordito come attrice negli anni ’50 ma è con il film di "Lolita" che ha trovato il suo grande successo, entrando definitivamente tra le stelle di Hollywood. Non ha dimenticato la tv che ha accolto la sua bravura sempre con piacere, ma è il cinema che le ha regalato grandi soddisfazioni. Non solo attrice, ma Shirley Douglas è stata anche un’attivista per i diritti civili, impegna dosi nel gruppo "Friends of the Balck Panthers" in campagne pacifiste e contro la guerra in Vietnam. E proprio queste sue battaglie civili, le hanno procurato un arresto nel 1969 e il rifiuto di lavorare negli Stati Uniti, caduto solo nel 1977. Di Weyburn, era la figlia di Tommy Douglas, primo ministro occidentale canadese del Saskatchewan.