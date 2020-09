Alessia pubblica le chat private. E così smaschera Mario Balotelli

Mario Balotelli nega, ma le chat lo sbugiardano. Il flirt con Alessia Messina, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è più che vero. E così mentre lui afferma di essere single da ormai tre anni, la Messina mette in piazza i messaggi che inchiodano il calciatore. La relazione tra i due c'era e benché sia finita la modella a passare da falsa proprio non ci sta e ha scelto Instagram per lavare i panni sporchi.

Poche settimane fa Balotelli aveva confessato al settimanale Chi di essere innamorato della 27enne siciliana. I due si frequentavano da oltre un mese e la relazione sembrava procedere a gonfie vele, tanto che il calciatore aveva già conosciuto la famiglia di Alessia Messina. Poi, all'improvviso, l'ennesimo colpo di testa del campione, che sulla sua pagina Instagram ha negato ogni coinvolgimento: "Perché la gente non accetta un no come risposta? Perché non accetta un rifiuto come risposta? Perché insistono nel rompere e nel parlare di te quando non c’entrano più con la tua vita? Perché? Visibilità? Popolarità? Ignoranza? Soldi? Tutto insieme? Mah! La vita è bella: godetevela senza rompere le p…e. Comunque ragazzi, sono single e sono quasi tre anni che lo sono quindi basta please ".