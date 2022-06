"Adescò minori". R. Kelly condannato a 30 anni

30 anni di prigione: questa la condanna nei confronti dell’ex star dell’R&B R. Kelly per abusi e sfruttamento sessuale. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, il cantante ha guidato per più di vent’anni un’organizzazione criminale a Chicago che reclutava donne e minorenni con l’obiettivo di sottoporle a violenze sessuali e psicologiche.

Dopo una carriera di grande successo – oltre 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo – R. Kelly è stato processato con l'accusa principale di racket e per altri quattordici capi d'imputazione. Molte le prove raccolte, sia scritte che videoregistrate, degli abusi perpetrati nei confronti delle giovani vittime. Sette donne hanno testimoniato contro la voce di “Bump n' Grind”: tra le lacrime, hanno ripercorso i soprusi e le angherie subite. “R. Kelly utilizzava fama e potere per ingannare e addestrare ragazzi e ragazze minorenni per la propria gratificazione sessuale” , l’accusa principale.

“Mi ha fatto fare cose che mi hanno spezzato l’anima… volevo morire per come mi ha fatto sentire” , le parole di un’altra donna, Stephanie. Una vittima identificata come Angela ha puntato il dito contro il vincitore di 3 Grammy Awards per aver manipolato “milioni di persone”: “Oggi, io e tante altre donne abbiamo ripreso la nostra vita in mano, siamo state ascoltate: non siamo più delle prede”.

Nel corso del processo, durato sei settimane, la difesa dell’artista ha cercato invano di ottenere una pena più mite, puntando sugli abusi subiti dal cantante durante l’infanzia. Niente da fare, però. Decisivo per la condanna il rapporto del 55enne con Aaliyah, scomparsa nel 2001. R. Kelly la sposò quando lei aveva appena 15 anni, pensando che fosse incinta. L’ex manager ha ammesso in tribunale di aver corrotto un impiegato dell’anagrafe per un documento falso. “Le sue azioni sono state sfacciate, manipolative e coercitive. Non ha mostrato rimorso o rispetto per la legge” , uno dei passaggi più rilevanti della sentenza.

In carcere da tre anni, R. Kelly dovrà affrontare altri tre processi tra Illinois e Minnesota.