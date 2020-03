Gli adorati Autunm e Peter Phillips non divorziano più? La Regina Elisabetta tira un sospiro di sollievo

Sono tempi difficili per la royal family. E anche se lo spettro del coronavirus pende come una spada di Damocle su tutto il popolo inglese, i Windsor hanno ben altro a cui pensare (per ora). La Regina Elisabetta infatti nel corso degli ultimi giorni deve cercare di mantenere i nervi saldi a causa del ritorno di Meghan a corte. Gli ultimi impegni prima della Megxit, hanno causato diverse tensioni in famiglia, e come al solito i tabloid sono in attesa di spifferare il prossimo rumor di corte per gettare un’ombra su tutta la casa inglese. Nel susseguirsi di pettegolezzi e sussurri di palazzo, Elisabetta di recente è stata fotografata più serena e tranquilla. Il motivo? Dal quel che sembra potrebbe essere saltato il divorzio tra l’adorata Autumn e Peter Phillips.

Lui è l’amatissimo nipote della Regina, figlio maggiore della principessa Anna. Lei è la confidente della sovrana, pronta a regalare un sorriso alla Regina anche nei momenti più bui. Sposata con Peter e legata al reale inglese da un matrimonio felice e duraturo, hanno messo al mondo due splendidi eredi: Savannah e Isla di nove e sete anni. Solo qualche settimana fa è trapelato il pettegolezzo che la solida coppia reale avrebbe avviato le pratiche per il divorzio, spezzando di fatto l’armonia a Corte. Elisabetta infatti era molto dispiaciuta per quello che era successo alla vita dei suoi nipoti prediletti. La situazione però sarebbe tornata alla normalità. Il divorzio tra Autumn e Peter sembra essere un lontanissimo ricordo.

I tabloid affermano che, la coppia molto amata dalla Regina, è stata parazzata insieme durante il Cheltenham Festival. Si tratta di una gara equestre molto in voga in Inghilterra. Una ricorrenza che è molto apprezzata dalla borghesia inglese e soprattutto dalla famiglia reale. Proprio in questa ricorrenza, la coppia allo sbando è stata vista felice e sorridente proprio al fianco della Regina. I più attenti fanno notare che, a un mese dall’annuncio del divorzio, Peter e Autumn, pare che abbiano ritrovato il sorriso. Non è dato sapere se si tratta solo di un semplice fuoco di paglia, ma questo momento fa ben sperare. Le fonti riportano che la Regina è apparsa più rilassata rispetto ai giorni scorsi. La coppia si è sposata nel 2008, nella stessa cappella in cui si è celebrato il matrimonio di Meghan e nello stesso luogo in cui a maggio si celebrerà l’unione tra Beatrice ed Edoardo.