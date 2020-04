Adriana Volpe commossa in diretta con Patrick: “Grazie per essermi stato vicino”

Tra Adriana Volpe e Patrick Ray Pugliese si è instaurata una forte amicizia grazie al Grande Fratello Vip e, in diretta social, la conduttrice ha voluto ringraziare l’ex coinquilino per esserle stato vicino in un momento molto difficile dentro la Casa.

Patrick, che aveva già avuto modo di conoscere Adriana prima del reality show perché amico del marito Roberto Parli, è stato il primo ad intuire che la Volpe stava attraversando un momento doloroso tra le mura di Cinecittà. Pur non potendo conoscere le motivazioni che la spingevano a trascorrere molte ore in confessionale, Ray Pugliese è stato il primo a comprendere la sua sofferenza e ad invitare gli altri inquilini ad usare più tatto con lei.

Ora che i giochi si sono conclusi, quindi, Patrick e Adriana hanno avuto modo di dimostrare la loro amicizia anche ai fan con una diretta su Instagram durante la quale lei si è emozionata. Ripercorrendo i momenti più belli vissuti al Grande Fratello Vip, la Volpe ha manifestato tutta la sua gratitudine all’ex coinquilino: “ Grazie Patrick per essermi stato vicino, ti voglio bene ”.

Di tutta risposta, lui ha ribadito il grande affetto che lo lega ad Adriana e la stima che nutre nei suoi confronti per il percorso esemplare all’interno del reality show. “ Ho scoperto un Adriana che ha mille sfaccettature, dalla donna che porta pace e allegria nonostante abbiano tentato di togliertele, all’Adriana che sa stare agli scherzi – ha spiegato Patrick - . Sei arrivata anche tu alla fine del percorso, hai avuto drammi, tutte queste difficoltà, sei comunque una finalista e soprattutto un esempio per come ti sei comportata ”.