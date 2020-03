Adriana Volpe nasconde un segreto familiare? Patrick: "Non può parlare"

Nelle ultime ore, Patrick Ray Pugliese si è lasciato scappare una esternazione che ha lasciato pensare ad un segreto familiare tenuto ben nascosto da Adriana Volpe.

La ex conduttrice Rai, oggi rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip, pare stia attraversando un momento complicato. In seguito all’emergenza coronavirus in Italia, la Volpe ha avuto modo di allontanarsi dagli altri coinquilini per mettersi in contatto con i familiari. I motivi di questa decisione non sono stati resi noti, ma potrebbero essere dovuti alla scelta del marito Roberto Parli di volare lontano dal Paese con la figlia Gisele in un momento di difficoltà della Nazione.

Adriana, come probabilmente richiesto dagli autori, non ha potuto rivelare agli altri inquilini della Casa il contenuto del confronto con i familiari, ma pare che molti concorrenti si siano accorti della sua preoccupazione in questi giorni. Come riportato da alcuni utenti della rete, quindi, sembra che la Volpe stia trascorrendo molto tempo chiusa in confessionale e, nelle ultime ore, Patrick si sarebbe lasciato scappare una indiscrezione sui motivi che potrebbero costringere Adriana delle ore lontano dagli altri coinquilini.

“ Aldilà del gioco [...] ha un po' di casini seri... quindi per quella sfera cerchiamo di capire... – avrebbe detto Ray Pugliese ad Antonella Elia, che si chiedeva se la Volpe fosse ancora rinchiusa in confessionale - . Quando usciremo capiremo... però da quanto ho capito è molto seria, perchè non mi dice niente, non può dirlo... ”.

Il gieffino, dunque, ha lasciato intendere che Adriana potrebbe nascondere agli altri concorrenti un segreto legato al marito Roberto e alla figlia Gisele, ora lontani dall’Italia per l’emergenza coronavirus. I due potrebbero decidere di rientrare solo quando la situazione sarà migliorata o, probabilmente, in vista della fine del reality show che ha deciso di andare avanti nonostante la grave situazione del Paese.