Adriana Volpe è una furia contro Magalli: "Per tanti anni hai provato a farmi stare zitta e non ci riuscirai"

La tv dell'estate è più accesa che mai in questa strana stagione 2020. Su Tv8, da due settimane al mattino imperversano Adriana Volpe e Alessio Viola con il loro Ogni mattina, che si scontra con C'è tempo per..., in onda su Rai1, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Il programma di Tv8 è il primo esperimento della rete in tal senso e i risultati faticano ad arrivare, con uno share che si discosta poco dall'1%. Proprio su questo punto è nata la polemica del giorno, che da un lato vede protagonista la conduttrice di Ogni mattina e dall'altro Giancarlo Magalli, che ha affiancato la Volpe per tantissimi anni nei programmi in Rai di Michele Guardì, prima della lite che ha compromesso i rapporti tra i due, che ora sono contrapposti in tribunale.

Nella giornata di ieri, il conduttore Rai ha pubblicato sul suo profilo Facebook un post sibillino, senza fare nomi. Nella foto si leggeva solo una percentuale, 0.9%, e l'emoticon con il segno del silenzio. In aggiunta al post, nei commenti, ecco le parole del conduttore: " Chi vuole capire, capisce ". Piccata la replica di alcuni utenti, che si sono lamentati con Giancarlo Magalli di gioire per gli scarsi risultati della sua ex compagna di trasmissione, anche se lui non l'ha mai nominata. " Non sto gioendo. Dico solo che forse sarebbe meglio star zitta ", ha replicato il conduttore. Il post, poi, pare sia stato eliminato da Magalli. Nella giornata di ieri c'è stato un gran chiacchiericcio attorno a questo argomento ma la vera bomba è esplosa questa mattina, quando Adriana Volpe ha deciso di replicare alle parole di Giancarlo Magalli. Non l'ha fatto via social ma ha preferito prendersi la scena all'inizio del suo programma mattutino, con un monologo che è già diventato virale in rete.

Adriana Volpe ha fatto uno scenografico e inusuale ingresso in solitaria in studio per rispondere a Giancarlo Magalli: " Vorrei fare una replica a un messaggio che Giancarlo Magali ieri ha scritto e che oggi prontamente ha tolto. In questo messaggio c'era un'emoticon, dove si dice 'stai zitta'. Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai ". La conduttrice è apparsa piuttosto stizzita nella sua replica, che evidentemente nasce da lontano, come dimostrano le sue parole successive: " Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta ma non ci sei mai riuscito. Non ci riuscirai nemmeno questa volta ". È a questo punto che Adriana Volpe infila definitivamente il coltello e ricorda i trascorsi insieme a Magalli: " Sai quando sono stata in silenzio? Quando una trasmissione come I fatti vostri, condotta anche da me e da Marcello, dal 9-10% è passata con la tua conduzione in solitaria al 5-6% di share. Da tre anni in costante caduta libera ".