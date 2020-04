Adriana Volpe: "Montovoli ha lasciato il Gf Vip? Adesso vi spiego cosa c'è dietro"

Lo scorso mercoledì 8 aprile era stata trasmessa la puntata finale del Grande fratello vip, giunto quest'anno alla sua quarta edizione consecutiva e condotto da Alfonso Signorini. E l'appuntamento tv in questione aveva riservato al pubblico di Canale 5 diverse sfide al televoto tra i finalisti Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. E se la Di Benedetto si è rivelata la vincitrice effettiva del Gf vip 4, per il web Adriana Volpe ne è invece la vincitrice morale.

Ritiratasi dal noto reality per via dell'aggravamento delle condizioni di salute del suocero Ernesto Parli - dovuto all'infezione da Covid-19 contratta dall'uomo, poi deceduto in Svizzera- l'ex conduttrice de I fatti vostri è tornata al centro dell'attenzione mediatica per aver motivato il ritiro dell'ex coinquilino Andrea Montovoli dalla casa più spiata d'Italia.

"C’è stato un momento dove io ho fatto di tutto per cercare di convincerlo a non lasciare la Casa - ha rivelato sul rapporto maturato con Montovoli, in un'intervista concessa a 'Chi' magazine-. Eravamo seduti vicino al tavolo da pranzo e ad un certo punto mi disse ‘Adriana io ho bisogno di uscire perché non so più che tipo di reazioni potrei avere all’interno della Casa".

Incalzata dalle domande del giornale diretto da Alfonso Signorini, ha poi svelato il retroscena di un particolare momento vissuto proprio insieme a Montovoli nella Casa: "Mi ha detto 'ho fatto un percorso immenso qua dentro, è uscito qualcosa di represso che avevo e che ora è emerso. Se resto dentro la Casa potrei avere reazioni di cui poi mi pentirei, potrei non so, spaccare una cosa'". E ha aggiunto: "A quel punto ho preso un piatto e l’ho lanciato per terra e si è rotto in mille pezzi, gli ho detto ‘Sì è rotto, hai visto? Che è successo? Niente! Al massimo te lo decurtano da cachet, ti prego rimani!’. Ma lui mi disse ‘E’ una visione egoistica che tu hai’, ed era vero".