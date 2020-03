Adriana Volpe ricorda il suocero: "In te invento il mondo"

Dopo aver rivolto ai suoi ex coinquilini un messaggio d'addio, nel giardino della casa del Grande fratello vip 4, Adriana Volpe è tornata ad attivarsi in rete. L'ex conduttrice de I fatti vostri aveva comunicato ai suoi compagni d'avventura -nel rinnovato reality condotto da Alfonso Signorini- la decisione di lasciare il gioco della Casa. Da lei maturata alla luce dell'aggravamento delle condizioni di salute del suocero, Ernesto Parli, provocato dall'infezione da coronavirus contratta dall'uomo. Il padre di Roberto Parli, marito dell'ex gieffina, veniva a mancare all'età di 76 anni in Svizzera nel pomeriggio del 20 marzo, gettando così nello sconforto i suoi cari e familiari, tra cui la Volpe.

La quale, nelle ultime ore, ha condiviso con il web su Instagram un nuovo post, contenente un emozionante video dedicato al compianto suocero. "'In te invento il mondo - è il messaggio che la conduttrice ha pubblicato in ricordo del suocero-, se prometti che ci giocherai. Voltandoti a guardarmi, sorridendo mi dirai che è già qui il paradiso. Io rinasco in te, in mani piccole, che sanno disegnare un mare calmo, una conchiglia e nuvole'. Per te, nonno Ernesto. Adri, Gisele e Roby": E a conclusione della sua dedica, ha menzionato l'artista della canzone che fa da sottofondo musicale nel suo emozionante video: "Song 'Io rinasco in te' di Marco Profeta. Oggi questa tua canzone @marco_profeta77 assume un significato ancora più intenso. Thanks My Best Friend, Adri".

Il nuovo filmato condiviso in rete dall'ormai ex protagonista della quarta edizione in corso del Gf vip ha ricevuto oltre 101mila visualizzazioni, in poco tempo, e sotto lo stesso non sono mancati i commenti del web. Tra cui, emergono i seguenti messaggi di supporto scritti dai follower per l'ex gieffina: "Ammetto, non mi piacevi, invece piano piano ho capito che sei una bellissima persona"; "Bellissima canzone e bellissimo video emozionante pieno d'amore. Sei una grande donna con valori veri, rara nel mondo della televisione. Rimani sempre così, perché oltre ad essere molto bella sei anche un esempio di donna seria, preparata, intelligente, elegante e di una finezza infinita".