L'indiscrezione bomba: "La Volpe e il marito vivono un momento di sofferenza"

Dopo aver abbandonato il gioco del Grande fratello vip 4, per via dell'aggravamento delle condizioni di salute del suocero Roberto Parli -dovuto all'infezione contratta dall'uomo, poi venuto a mancare in Svizzera- Adriana Volpe è tornata al centro del gossip. In molti, sui social, la considerano la vincitrice morale dell'ultima edizione dello spin-off del Gf dedicato alle celebrità. E, ora, fa parlare di sé soprattutto per via di alcune indiscrezioni sul conto della sua vita privata, trapelate dall'ultimo numero di Chi magazine.

Secondo quanto riportato dalla nota fonte l'ex gieffina sarebbe tornata a vivere a Roma, dopo aver vissuto 16 giorni di lutto familiare in quarantena in Svizzera. E, sempre stando al gossip di Chi, al fianco della conduttrice sarebbe rientrata nella Capitale solo la figlia Gisele e il marito sarebbe invece rimasto nel suo Paese d'origine, dove il 20 marzo veniva a mancare all'età di 76 anni il padre Ernesto.

“Stanno vivendo un momento di sofferenza - si legge tra le indiscrezioni riportate da Chi sulla coppia Parli-Volpe -. Roberto, che ha appena perso il padre, sta affrontando un momento delicato. Ma la franchezza di entrambi sarà il punto di partenza per chiarirsi quando saranno pronti a farlo”.

Da quanto riportato dal giornale diretto da Alfonso Signorini, si evincerebbe quindi che la Volpe e Parli junior stiano vivendo una profonda crisi di coppia. Anche se per il momento nessuno dei diretti interessati ha confermato né smentito le ultimi voci sulla loro presunta separazione.

Tuttavia, i rumor secondo cui il legame tra la conduttrice trentina e l'imprenditore svizzero si sarebbe deteriorato sono, intanto, avvalorati da alcune dichiarazioni che ha rilasciato la Volpe in una sua diretta Instagram post-Gf vip, concessa agli utenti. " Al GF Vip ho vissuto una seconda giovinezza -confidava al web, per poi parlare della gelosia maturata di recente dal marito nei suoi riguardi -. E mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana. E infatti è stato onestissimo. 'Ho avuto una botta di gelosia incredibile', mi ha detto. Nella vita ho sempre protetto lui e Gisele. E quando sono entrata nella Casa ho parlato poco di loro per non essere vulnerabile. Di sicuro mi sono presa dei miei momenti. Ma sempre nel rispetto”.