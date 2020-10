Spunta la lettera su Adua: "Non ha mai baciato Morra. Zorzi sapeva già che era gay"

Durante una conversazione notturna all’interno della Casa del Grande Fratello Vip Adua Del Vesco aveva rivelato a due concorrenti che il suo ex fidanzato Massimiliano Morra è gay, per poi negare quando messa a confronto proprio con lui. Morra faceva parte della stessa agenzia, la Ares.

Sempre con Lucherini, ufficio stampa dell’agenzia, si cerca di capire se questa affermazione, poi riportata anche da altri concorrenti della Casa, possa essere vera. “Tu cosa sai della storia tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco?”, chiede la d’Urso ad Enrico Lucherini: “Nessuna storia, io penso che Adua Del Vesco non l’abbia neanche baciato. Quando andavo a trovarli a Zagarolo, loro dormivano in due bungalow diversi”.“In che senso?” gli chiede d’Urso: “Io abitavo a Roma - racconta Lucherini- mentre tutti loro a Zagarolo. Quando andavo a trovarli, Morra dormiva in una dependance delle villa diciamo un bungalow e Adua in un’altra” "Ma tu cosa ne pensi di quello che si dice sul fatto che sia gay?", gli domanda la d’Urso. “Questo non lo so - dice - io ho raccontato solo quello che ho visto”.

Una notizia choc, che però in realtà non stupisce più di tanto perché proprio sulla rete negli ultimi giorni si erano moltiplicati i video che mostravano Morra in varie interviste contraddirsi ad esempio su quanto tempo sia stato con Adua. In alcune racconta un anno in altre due. Sempre dalla rete arrivano poi due foto di Adua che risalgono addirittura al 2013 in cui è insieme al suo attuale fidanzato quando invece per la stampa doveva essere insieme a Morra visto che la da quanto raccontano il loro legame è iniziato nel 2013 per poi concludersi nel 2015.

Altro particolare che viene raccontato è sulla fidanzata di Morra, che recentemente è andata anche a trovarlo nella casa del Grande Fratello Vip. Di lei in rete non esiste una foto di insieme a Massimiliano, l’unica è stata caricata l’11 settembre 2020 pochi giorni prima dell’entrata di Massimiliano nella casa del Grande Fratello Vip. “Sarà un caso?” viene detto. La domanda rimane in sospeso, ma c’è comunque una certezza: Adua Del Vesco dice di non farcela più e di voler dire tutta la verità su questa storia. “Non posso portare il peso delle situazioni degli altri io ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per gli altri”. "Adua c’è stata in questo sistema - replica però Imma Battaglia - Tutti hanno partecipato ad una grande fiction. Una modalità che si è reiterata nel tempo”.

Ma a chiudere il cerchio c’è una lettera inviata alla d’Urso dalla sorella di Adua del Vesco, Francesca Cannavò, che ha cose molto pesanti da dire contro un altro concorrente del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. L’influencer nella Casa aveva rivelato di essere stata Adua a raccontargli che Morra è gay. “La cosa non è andata così, il signor Zorzi è andato nella stanza di mia sorella in albergo ed è stato lui a dirle che sapeva che Massimiliano è omosessuale - scrive Francesca - Caro Tommaso quando racconti i fatti raccontali bene, perché le bugie hanno le gambe corte. Non basta un abito di Armani per essere un signore, un vero signore difende le donne”

E’ però la parte finale della lettera a lasciare un po’ di inquietudine. “Non posso raccontare oltre -dice - altrimenti finirei in una tela che hanno dipinto in troppi ognuno ha i suoi scheletri nell'armadio”.