"Affermazioni inopportune e offensive". Alda D’Eusanio espulsa dal Gf Vip

Con un durissimo comunicato del Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio, l’ultima concorrente entrata nella Casa, è stata espulsa con effetto immediato dal gioco.

“ L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella Casa. Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D'Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire.La signora D'Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni ”, si legge.

Non sono state specificate quali siano state le affermazioni inopportune, ma tutto fa pensare alla grave esternazione che la concorrente ha pronunciato parlando di Paolo Carta, compagno della cantante Laura Pausini. Già nei giorni passati Alda era stata ripresa per vari episodi. Come quando aveva pronunciato la parola “negro” per cui altri concorrenti erano stati eliminati. Numerosi infatti i suoi richiami in confessionale, tanto da creare ilarità e battute da parte degli altri concorrenti per questa sua caratteristica di dire qualsiasi cosa in libertà come se non ci fossero le telecamere.

Questa volta però Mediaset ha preso una decisione esemplare vista la gravità del fatto, con l’espulsione a effetto immediato. Prima della diretta di venerdì scorso, Alda si era lasciata andare ad una confessione molto personale sulla cantante Laura Pausini e sul suo compagno Paolo Carta. Mentre si preparava per la diretta la regia ha messo di sottofondo una canzone della cantante ed è scattato subito il commento della D'Eusanio. “ Che poi questa qui c’ha uno che la mena ", aveva affermato rivolgendosi a Samantha de Grenet. "L a concia in una maniera che non puoi neanche immaginare. Lui è un chitarrista che sta con lei e hanno pure una figlia insieme. Pare la crocchi di brutto ”. Inorridita la de Grenet che ha subito replicato: “ Ma che dici? Sei pazza? Si amano alla follia ”.

Immediatamente la regia ha staccato l’immagine dalle due, ma chi seguiva la diretta da casa è rimasto senza parole per questa esternazione. Per questo sono arrivati decine e decine di messaggi con la richiesta di provvedimenti urgenti sul caso. Intervenuto immediatamente anche l’avvocato della coppia PierLuigi De Palma che ha ricevuto il mandato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni. " Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell'ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all'interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne ".