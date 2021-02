Le parole choc di Alda D'Eusanio: "Il compagno della Pausini la mena"

Un’edizione che non si dimenticherà facilmente quella del secondo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Il reality show di Canale 5, infatti, ha regalato un colpo di scena dopo l’altro grazie a un cast di "vipponi" che hanno giocato bene le loro carte. Ci sono però, come sempre, le voci fuori dal coro. Una di queste è Alda D’Eusanio che, in una manciata di settimane dal suo ingresso nella Casa, ha regalato una buona dose di scandali. Gli utenti del web segnalano di un’altra esternazione della celebre opinionista che ha lasciato interdetti persino gli inquilini dello show. Questa volta la D’Eusanio si è lasciata andare a una confessione molto personale su Laura Pausini e sul suo compagno. Una rivelazione fuori luogo, nata un po’ per caso poco prima della diretta di venerdì 5 febbraio.

Infatti, proprio durante i preparativi per la puntata del fine settimana, una puntata che ha catalizzato la sua attenzione sul grave lutto di Dayane Mello, Alda D’Eusianio ha sciolto di nuovo le briglie e si è lasciata andare nel suo racconto choc. Poco prima della diretta nella Casa sono echeggiate le note di una canzone di Laura Pausini. "Che poi questa qui c’ha uno che la mena", afferma la concorrente rivolgendosi a Samantha de Grenet. "La concia in una maniera che non puoi neanche immaginare. Lui è un chitarrista che sta con lei e hanno pure una figlia insieme. Pare la crocchi di brutto", continua nella sua confessione. Gli utenti dei social subito segnalano quanto è accaduto, e in molti si chiedono se siano vere le dichiarazioni di Alda D’Eusanio. Anche perché, da sempre, Laura Pausini è sempre stata molto riservata sulla sua vita di coppia, preferendo far parlare la sua musica invece che le riviste di gossip.

La de Grenet resta sconvolta dopo che la D’Eusanio ha raccontato questo presunto segreto sulla vita della Pausini, ma non crede alle parole della sua coinquilina. "Ma che dici? Sei pazza? Si amano da impazzire", afferma a gran voce. Per impedire che scoppiassero altre polemiche, la telecamera ha staccato la diretta e si è soffermata sulla stanza blu.