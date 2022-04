Aggressione fisica e insulti: Paola Caruso eliminata dal reality

L'avventura di Paola Caruso all'interno de La pupa e il secchione show non è iniziata sotto una buona stella ed è anche finita peggio. La showgirl, infatti, è stata squalificata dal programma di Italia1 dopo un'accesa discussione con Mila Suarez avvenuta nel cuore della notte all'interno della villa nella quale i concorrenti vivono questa esperienza. Pupi e pupe, secchione e secchioni sono costretti a una convivenza forzata come nella migliore tradizione dei reality e non sempre i caratteri sono affini al punto da creare un clima sereno e cordiale. Alla luce di quanto accaduto tra le due pupe, Barbara d'Urso e la produzione non hanno potuto fare a meno di squalificare la Caruso e infliggere un provvedimento disciplinare a Mila Suarez. Ma cosa è successo?

Nonostante le due pare si conoscessero già da prima dell'inizio del reality quando Paola Caruso ha fatto il suo ingresso nella villa, in ritardo rispetto agli altri concorrenti, tra loro si è accesa una sorta di competizione e di rivalità che le ha portate allo scontro. Mila Suarez, pur non avendo più un secchione, è rimasta nella villa in veste di pupa insidiosa con l'obiettivo di "rubare" il secchione di un'altra pupa. Ruolo perfetto per la sudamericana, non particolarmente amata dalle altre concorrenti e pronta a vendicarsi. Paola Caruso è entrata in gioco a programma iniziato a causa di un problema di salute che l'ha tenuta lontana alcune settimane dalla villa e nel momento del suo ingresso ha trovato un gruppo già formato e con un equilibrio già stabilito, che l'ingresso di Paola Caruso ha modificato.

Sia la showgirl calabrese che Mila Suarez hanno un carattere fumantino, che è sfociato nello scontro fisico quando la sudamericana ha accusato Paola Caruso di strumentalizzare suo figlio per andare in tv. " Ci siamo acchiappate tutte e due. Lei mi ha spinto e da lì è partito tutto ", si è giustificata la bionda davanti alla conduttrice, evidentemente contrariata da quanto accaduto. Mila Suarez durante la lite in villa ha spaccato due bicchieri scaraventandoli per terra e Paola Caruso è svenuta per l'accumulo di tensione. " Io non transigo sull’aggressione fisica, anche quella verbale è terribile ma quella fisica non passa ", ha detto Barbara d'Urso prima di leggere il provvedimento disciplinare. Gli animi in studio erano piuttosto vivaci e in più di un'occasione la conduttrice è stata costretta a richiamare con fermezza all'ordine le due pupe, che si sono pesantemente insultate a distanza.