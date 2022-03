La pupa e il secchione show al via, ma perde pezzi. Cosa è successo all'esordio

La pupa e il secchione show ha preso il via ma all'appello mancava qualche pezzo. Nel cast della nuova (e rivisitata) edizione del programma ci sono anche Antonella Elia e Paola Caruso, ma in studio non si sono viste se non virtualmente. Quest'ultima è ancora in decantazione, costretta a una seconda quarantena dopo essere finita in ospedale durante la prima per colpa di un'allergia alla polvere e alla moquette (dell'hotel). La Elia invece sarebbe dovuta essere giudice della trasmissione ma è finita a casa in ambulanza, quando il tampone ha rivelato la sua positività al Covid. E pensare che prima di raggiungere gli studi, Antonellina aveva ricevuto esito negativo nonostante raffreddore e mal di gola. Ma a Mediaset il nuovo tampone le ha giocato un brutto scherzo. Sostituite? No, rimandate (a martedì prossimo).

"Ma chi è?" Si è chiesto Giucas Casella quando, all'uscita della casa del Grande fratello vip, si è imbattuto in Giulia Salemi. L'illusionista di Termini Imerese non ha riconosciuto la popolare influencer, ex Miss, ex gieffina nonché conduttrice dell'ultima edizione del Gf Vip Party, il format digitale legato al reality condotto insieme a Gaia Zorzi. La Salemi ha atteso Giucas fuori dalla porta rossa e lo ha filmato mentre, nell'auto ufficiale della produzione, raggiungeva in studio Alfonso Signorini. "Ciao Giucas, bravo!", lo ha salutato Giulia Salemi, riprendendolo con il cellulare per la gioia del pubblico social. Lui però non l'ha proprio riconosciuta. Per gentilezza ha salutato, ma poi si è chiesto: ma questa chi è?