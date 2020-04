Aida Nizar nega l'arresto: "Calunnie, con i delitti non si gioca"

Poche ore fa il nome di Aida Nizar è finito al centro della cronaca spagnola per una lite furibonda con il compagno Fernando che avrebbe portato la ex gieffina ad imbracciare un coltello per minacciarlo.

Secondo quanto riportato da La Vanguardia, nella giornata di lunedì 20 aprile, la Nizar sarebbe stata protagonista di uno scontro furioso con il compagno. La lite pare sia degenerata e si dice che lei abbia inveito contro Fernando con in mano un coltello. Cacciato da casa, all’uomo sarebbe stato impedito di prendere tutte le sue cose e, vista la situazione, è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Aida Nizar, che in un primo momento pare abbia rifiutato di aprire le porte di casa, avrebbe ceduto alle richieste della polizia e sarebbe poi stata condotta in commissariato. La notizia, che è rimbalzata dalla Spagna all’Italia, dove la donna ha avuto modo di farsi conoscere grazie alle sue ospitate nei salotti di Barbara d’Urso e alla partecipazione alla 15esima edizione del Grande Fratello, è stata categoricamente smentita da lei che ha parlato di “calunnie” sul suo conto.

“ Calunnie – ha tuonato lei via social - . Ma io mi sto già difendendo da questa bufala che avete inventato. Per questo ho detto no a tutti i programmi che mi stanno chiamando. Ma con i delitti non si gioca ”. “ Effettivamente non posso impedire che parlino di me e mi calunnino... – ha continuato a commentare lei su Instagram - . Quello che però posso ottenere è impedire che questo mi interessi... Perché chi ha fiducia in se stesso non ha bisogno di essere creduto dai mediocri ”.

“ Io accetto che venga commesso con me qualsiasi errore ma non accetto le bugie perché queste non sono errori, sono decisioni prese con intenzione ”, ha concluso lei che, come riportato da Barbara d’Urso, ha inviato a Pomeriggio Cinque una lunga lettera in cui parla proprio degli ultimi fatti.