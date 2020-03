Alba Parietti: "Ho paura del coronavirus perché ho un problema polmonare"

L'emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese, e nel resto del mondo, sta costringendo anche i personaggi famosi a rivedere i loro impegni. Le trasmissioni televisive si svuotano del pubblico e i volti noti prendono le distanze dal lavoro, rifugiandosi nei luoghi di villeggiatura. Anche Alba Parietti ha deciso di concedersi un momento di stop dagli impegni televisivi, trasferendosi a Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco. Dalla montagna però la popolare opinionista non ha rinunciato a di dire la sua sulla situazione coronavirus, un'emergenza che la tocca da vicino, come lei stessa ha raccontato proprio sui social network.

Negli ultimi giorni Alba Parietti si è ritirata sulle montagne della Valle d'Aosta in cerca di pace e tranquillità. Insieme a un gruppo di amici si gode l'aria di montagna tra una sciata in solitaria e un pasto all'aria aperta. Sotto uno degli ultimi post pubblicati dalla Parietti però alcuni follower si sono lamentati del suo ostentare divertimento e spensieratezza in un momento così delicato: " Si ma Alba che senso ha però che tu dalla mattina alla sera ci fai vedere quanto ti diverti e noi ...diciamo molte persone che ti seguono invece dobbiamo andare a lavorare quotidianamente anche con il coranavirus in giro ". Alba Parietti, pur incassando il commento, ha però voluto spiegare il motivo della sua "fuga" a Courmayeur dettata principalmente dalla paura. " Io ho una grossa fortuna - ha scritto in risposta all'utente la showgirl - posso stare qui in questo momento. Ma mi sembra di cercare di partecipare e dare per quanto possibile il mio contributo con la comunicazione. Ho molta paura del coronavirus perché ho un problema polmonare atavico ".

Alba Parietti ha confessato, dunque, di temere come tutti il virus a causa di un problema di salute pregresso che si porta dietro da molto tempo. Solo pochi mesi fa, lei aveva svelato di aver avuto un tumore all'utero quando aveva 37 anni, come quello che aveva colpito la cantante Emma Marrone alla quale si sentiva molto vicina. Sul suo profilo Instagram, nei commenti, la conduttrice e opinionista televisiva ha anche spiegato ad alcuni follower di soffrire di asma, una patologia che la porta a stare in guardia dall'attuale situazione.