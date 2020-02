Alba Parietti osa ma qualcuno non gradisce: "Per carità, si copra"

Alba Parietti è una delle showgirl e donne di spettacolo più attraenti di sempre della televisione italiana. Alla soglia dei 59 anni, non esita a mostrarsi in déshabillé, esibendo un fisico da fare invidia a tantissime sue colleghe molto più giovani. Nel suo profilo Instagram se ne trovano diverse ma è una delle ultime ad aver maggiormente colpito i suoi tanti seguaci.

Le gambe di Alba Parietti sono considerate quasi un patrimonio nazionale. Lunghissime e tornite, sembrano non risentire del trascorrere del tempo, così come tutto il fisico statuario della showgirl, che anno dopo anno acquisisce fascino e bellezza. Con un corpo così, è inevitabile che Alba Parietti abbia voglia di mostrarsi e lo fa tirando fuori tutta la sua carica sensuale attraverso uno scatto molto hot, che ha rapidamente fatto il pieno di like. È una foto di un servizio scattato da Alba Parietti per il settimanale Chi, come si può leggere nella didascalia del post condiviso su Instagram, accompagnato da una frase che la dice lunga sul pensiero della donna: " E se proprio dobbiamo osare... Ma si, osiamo. " Alba Parietti indossa lingerie di pizzo nero, uno degli emblemi della sensualità femminile. Non indossa le calze e i ganci della guêpière scivolano sinuosi sulle sue curve, sottolineandole.

Leggermente piegata in avanti Alba Parietti non guarda in camera ma il suo sguardo si perde verso un punto sconosciuto della camera d'albergo nel quale è ambientato il servizio fotografico. La fotografia rende giustizia alla fisicità giunonica ma armonica di Alba Parietti,che ha ricevuto una pioggia di complimenti da parte dei seguaci, che hanno apprezzato l'intraprendenza e l'audacia della donna. " Modalità pin up ", scrive un utente che dimostra di apprezzare le curve bombastiche di Alba Parietti, fasciate in un corsetto nero con inserti trasparenti. Inevitabilmente, la maggior parte di commenti provengono da utenti di sesso maschile, colpiti dall'avvenenza e dalla sensualità della donna. Anche se più rari, non mancano nemmeno gli apprezzamenti da parte delle donne, che riconoscono nella showgirl un esempio di femminilità.