La rivelazione hot della Parietti: "A letto hanno fatto tutti cilecca..."

Tutta colpa delle aspettative. Alba Parietti, ospite dell'ultima puntata della trasmissione radiofonica di Radio2 "I Lunatici", è stata inclemente con i suoi ex fidanzati che, ha confessato, hanno spesso fatto cilecca sotto le coperte. La showgirl, sollecitata dai conduttori, è andata a ruota libera su sesso, narcisismo e peccati e non sono mancate le rivelazioni piccanti.

Rimarranno delusi coloro che si aspettano nomi e cognomi di quelli che al primo appuntamento con la conduttrice e opinionista sono andati in bianco. Alba Parietti è stata inflessibile: " Racconterò il peccato ma non il peccatore" e a svelare cosa è successo in camera da letto, con i suoi fidanzanti e amanti, non ci ha pensato due volte, stuzzicata dalle domande pungenti dei conduttori. Così quando le hanno chiesto se qualcuno avesse mai fatto cilecca a livello sessuale con lei, Alba ha svelato: "Tranne un paio, giuro, tutti! Rassicuro i futuri, se ce ne saranno mai. E soprattutto sono proprio i narcisisti che hanno fatto spesso cilecca. Hanno una tale aspettativa su se stessi che si caricano di una grossa aspettativa. Comunque, almeno l'ottanta percento degli uomini che sono stati con me hanno fatto cilecca al primo colpo ".

Salvo poi fare un passo indietro e ridimensionare l'affermazione: " Non racconto quasi mai i miei fatti personali, soprattutto sessuali, credo che il sesso si faccia e non si racconti. Diciamo che poi si sono molto rifatti nel tempo, ma la prima volta è stata abbastanza complicata per tutti. Ma non perché fossero innamorati, ma perché pensavano: "ho la Parietti, devo dimostrare il mio valore" ".