"Infame, minacce da squadrista". Alba Parietti perde il controllo (e il senno)

Gira che ti rigira il vip è sempre pronto allo scivolone social. Gli odiatori del web provocano e i personaggi famosi non riescono proprio a trattenersi. Senza esclusione di colpi e senza "asterischi" a bippare parolacce e offese anche questa settimana gli hater hanno forzato la mano dei vip di turno. Così, immancabile come i Dpcm e sboccata al punto giusto, ecco la nuova (esilarante) carrellata di risposte dei vip ai loro hater.

La più infervorita, questa settimana, è senza dubbio Alba Parietti. Che la showgirl non abbia peli sulla lingua è risaputo, ma l'entrata al Grande Fratello Vip del figlio, Francesco Oppini, ha scatenato la "mamma tigre" che è in lei. E che ruggiti per difenderlo dagli attacchi trasversali sui social network! Tra un " vergognati infamone " e " il tuo fidanzato va a dormire con tutte per gioco fottendosene di te " (che già basterebbero per chiudere la nostra rubrica) l'Alba nazionale con il fanclub di Zorzi l'ha toccata piano (magari). Il commento pubblicato dalle "bimbe di Zorzi" sotto l'ultimo post Instagram di Oppini: " Francesco se provi a fregare Tommaso ti facciamo saltare il profilo" , ha letteralmente infiammato la Parietti: "Senti Imbecille, queste minacce da squadrista le conosco. Sistema conosciuto e squallido. Ora pubblico il tuo commento sul mio account ". Occhio per occhio....

Chi mancava da tempo negli annali del botta e risposta social è il rapper Gue Pequeno. Qualche anno fa i suoi schiaffi virtuali a hater e odiatori di turno diventarono quasi leggenda, poi il silenzio (sai che perdita). Oggi a distanza di tempo il cantante è tornato a colpire. Nel mirino due finti fan che a stuzzicarlo non ci hanno pensato due volte: " Pequeno è giustificato dopo la sega in diretta", "Dicci a che età hai provato la coca". E così ecco servita la replica di Gue al primo: "See certo...ma vai ad aggiustarmi il computer va babbo di minchia". E al secondo : "Ma finisci prima le scuole medie rincoglionito ". Bam Bam...a raffica e sotto a chi tocca!

Chi invece è diventata ormai una abitué della nostra rubrica è Antonella Mosetti. Sarà per quelle sue origini romanesche che la fanno così gajarda che se la provochi lei "te ce mannà". Se n'è accorto (a sue spese) l'utente Instagram che, per scherzare, le ha scritto: " Se te metti un altro filtro ti dissolvi". "Se ti fai li cazzi tua campi meglio ", gli ha risposto la Mosetti. Li mortacci.

"Signori" si nasce non si diventa. Ma a decretare chi tra Mario Luigi Favoloso e l'odiatore seriale sia il predestinato al titolo lasciamo a voi l'ardua sentenza. " Ancora non se ne è scopato un altro? Record ", ha scritto un utente su Instagram riferendosi alla sua fidanzata (o forse moglie) Elena Morali. " No ancora no, se li fa tutti tua mamma ". Che galanteria.

Se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso. Tra una settimana saremo da voi con nuovi insulti e nuove volgarità. La firma sarà sempre la stessa, quella dei vip.