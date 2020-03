Alena Seredova svela il sesso del bambino: "Mi prendo cura di te, piccolina"

“ Ho un patto con miei figli, non svelare il sesso del bebè fino alla sua nascita ”, aveva detto Alena Seredova a Verissimo e, invece, ha infranto l’accordo annunciando sui social di essere in attesa di una bambina.

L’annuncio della nuova gravidanza della Seredova era stato dato sempre via social: Alena aveva mostrato il pancione al sesto mese lasciando a bocca aperta tutti i suoi fan. Nessuno, infatti, poteva immaginare che all’età di 42 anni e dopo due figli nati dal matrimonio con Gianluigi Buffon, lei potesse decidere di ampliare la famiglia.

Legata da tempo ad Alessandro Nasi, invece, Alena ha raccontato a Silvia Toffanin di aver cercato a lungo un nuovo figlio e, nel momento in cui sia lei che il compagno avevano smesso di pensarci, è arrivata la buona notizia. “Sono al sesto mese, dovrebbe nascere a giugno. Dopo due figli, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni – aveva raccontato a Verissimo - . Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione. Con la fine del mio matrimonio pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva e, invece, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te ”.

La Seredova, infatti, dopo la traumatica fine del matrimonio con Buffon ha impiegato un po’ di tempo per tornare a sorridere. L’incontro con Nasi, poi, è stato magico e Alena ha deciso di lasciarsi andare tornando a credere nell’amore e nella possibilità di una nuova famiglia allargata. “ Lui sarà padre per la prima volta e in famiglia questo bebè è molto atteso – aveva detto ancora, spiegando di aver rivelato a David Lee e Louis Thomas di essere in dolce attesa con una lettera - . Ai miei figli non sapevo come dirglielo e così ho scritto una lettera ad entrambi firmata proprio dal bebè ”.