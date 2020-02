Alessandra Ambrosio e Nicolò Oddi nudi in doccia

Alessandra Ambrosio e Nicolò Oddi hanno festeggiato San Valentino in modo sensuale, facendosi immortalare insieme nudi sotto la doccia: lo scatto è stato pubblicato dalla top model attraverso il suo profilo Instagram. La coppia appare avvinghiata in un abbraccio sexy, mentre si scambia un bacio bollente sotto l'acqua scrosciante di una doccia outdoor: non sfuggono i dettagli nonostante i volti siano nascosti alla vista. Alessandra non indossa la parte superiore del costume e, per questo motivo, nasconde il seno con l'immagine di un cuoricino.

La mano destra quasi a rallentare il getto dell'acqua della doccia, mentre il bel Nicolò le cinge il corpo in modo passionale. I due fanno coppia fissa da tempo: la top model di Victoria’s Secret ha iniziato a frequentare il giovane dopo la lunghissima storia d'amore con l'ex compagno Jamie Mazur e padre dei suoi due figli: Anja e Noa.

Le frequentazioni risalgono al 2018 e, dopo un periodo di massima discrezione, i due hanno iniziato a uscire alla luce del sole, partecipando insieme a molti eventi importanti. Nicolò non è nuovo al mondo della moda perché, insieme alla sorella Carlotta, ha fondato nel 2016 il brand "Alanui", che ha ridefinito il look del cardigan in chiave moderna. Privo di bottoni e in pregiatissimo cachemire, l'outfit si presenta con colori vivaci e stampe attuali, per un relook davvero intrigante e di successo.

Il giovane imprenditore e la top model sono davvero inseparabili: Nicolò sembra aver trovato il giusto equilibrio accanto ad Alessandra, tanto da trovare spazio anche nella vita dei suoi figli. Italiano e brianzolo di nascita, è noto sia per il piglio imprenditoriale che per il suo incredibile fascino, un biglietto da visita che in passato ha conquistato molte fanciulle e vip, tanto da guadagnarsi la nomea di latin lover sulla stampa.

I due sono molto affiatati anche dal punto di vista lavorativo: lo stesso Nicolò è stato immortalato nel backstage dello shooting fotografico dedicato alla linea mare creata dalla compagna e che la vede assumere un doppio ruolo come modella e stilista.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?