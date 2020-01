Alessandra Amoroso in crisi con Stefano Settepani?

Si vocifera che ci sia aria di crisi tra la cantante Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani: i due, pare, siano ai ferri corti a causa di desideri e progetti futuri diametralmente opposti.

Legati da più di tre anni, la Amoroso e Settepani si sono conosciuti grazie ad Amici: il talent show che ha lanciato Alessandra nell’olimpo delle cantanti più amate degli ultimi tempi ha fatto da Cupido e, durante un’ospitata, ha conosciuto colui che è diventato l’uomo della sua vita. Da tempo, infatti, si rincorrono le voci di matrimonio, poi puntualmente smentite dalla salentina, che ha chiesto di non parlare più di ipotetiche nozze per evitare di portarle male.

La voglia di indossare l’abito bianco e di creare una famiglia, tuttavia, non è mai stata nascosta dalla Amoroso che, ad oggi, sembra proprio non trovare nel fidanzato un valido alleato. Secondo quanto svelato dal settimanale Chi, infatti, sarebbe proprio questa la causa della profonda crisi di coppia. “ Scoppia la crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani, produttore musicale – scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini - . La causa sarebbero i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei ”.

Dopo aver trascorso insieme il Natale in Salento e dopo essere stati beccati al mare in atteggiamenti molto romantici nel corso dell’estate 2019, sembra proprio che tra la Amoroso e Settepani si sia incrinato il rapporto. Non si conoscono, tuttavia, le cause per le quali lui si tirerebbe indietro davanti alle richieste della fidanzata ma, forse, il precedente matrimonio e l’esistenza di altri due figli avuti con la ex moglie, potrebbero essere i motivi per i quali il produttore discografico sta prendendo tempo.

Le voci di crisi, al momento, non sono state smentite o confermate dai diretti interessati. Dai profili social di Alessandra non si evince nulla a riguardo e, visto il gossip, i fan sono in attesa di sapere se la vita sentimentale della loro beniamina la stia davvero facendo soffrire così tanto o si tratti semplicemente di notizie infondate.