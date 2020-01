Alessandra Amoroso rompe con Stefano Settepani: "Non è finita come pensavo"

Era diventato incessante il rumor che vedeva Alessandra Amoroso e Stefano Settepani vivere una crisi. La voce sulla rottura della coppia aleggiava da tempo. E nell'ultimo numero di Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini, sono state riportate delle nuove indiscrezioni sul conto dei diretti interessati. La fonte ha spifferato, cioé, che - per via di divergenze inconciliabili riscontrate nel rapporto di coppia- i due si sarebbero allontanati. A confermare la presunta crisi in questione è stata la stessa Alessandra, condividendo un post con il web.

Riattivandosi in rete, la cantante originaria di Galatina e classe 1986 ha, cioé, condiviso una nuova Instagram story. “Io e Ste non stiamo insieme da un mese -ha riportato per iscritto sulla separazione da Settepani, per poi rivendicare il diritto alla privacy-, per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto".

E il messaggio che ufficializza la sua rottura con il produttore musicale (nato a Milano nel 1976 e conosciuto -stando ai rumor- ad Amici di Maria De Filippi, ndr) non è finito. Perché, inoltre, la stessa non ha nascosto ai fan di aver provato a risanare i rapporti con il suo ormai ex fidanzato: "Mi dispiace, perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo…". "L’entusiasmo -conclude- comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.

I due ex sono reduci da un Natale trascorso insieme in Salento e, la scorsa estate 2019, erano stati beccati in atteggiamenti molto complici. Ma, evidentemente, qualcosa è andato storto, tra loro. Secondo Chi, i motivi della loro crisi d'amore sarebbero riconducibili alla presunta voglia della Amoroso di mettere su famiglia con Settepani. Il quale, tuttavia, ha già alle spalle un precedente matrimonio e due bambine. "Scoppia la crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani -si legge infatti tra le pagine della nota fonte, sulla cantante e l'ex-, suo produttore musicale. La causa sarebbero i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei”.

Alessandra Amoroso cambia vita con i capelli grigi

Tralasciando tutti i pettegolezzi sulla rottura ormai ufficializzata, può dirsi certo che l'ex allieva di Amici abbia voglia di ricominciare da se stessa. Così come la diretta interessata ha lasciato intendere nei suoi ultimi messaggi social, postati dopo la separazione dall'ex.