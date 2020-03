Alessandro Del Piero torna con la moglie Sonia

Il sereno sembra aver fatto ritorno nella lunga storia d'amore che lega Alessandro Del Piero alla moglie Sonia Amoruso: i due rappresentanto una delle coppie più longeve nel mondo del calcio e sicuramente quella più discreta. Uniti da una forte complicità e un grande sentimento, si sono conosciuti nel 2000 a Torino quando Del Piero era in forze e uomo simbolo della Juventus, per poi convolare a giuste nozze nel 2005. Una storia vissuta sempre con dicrezione, senza clamori, con uno stile elegante e molto riservato fino alla presunta crisi del 2018.

Ombre e luci amplificate da una nota rivista di gossip che aveva puntato l'obiettivo sulla coppia parlando di problemi e separazione, informazioni mai apertamente confermate o smentite dai due. La mancanza di una foto di coppia sui rispettivi profili Instagram aveva insospettito i più attenti, spingendo ad amplificare il gesto fino a parlare di crisi, presunta o tale non è dato saperlo. I due in realtà hanno sempre condiviso pochissime foto insieme, sia quando viveno a Torino e poi in giro per il mondo, fino all'attuale dimora a Los Angeles.

Sonia è sempre stata il vero baricentro nella vita personale e lavorativa del Capitano della Juventus, supportandolo in ogni sua scelta e nei momenti più delicati, legati agli infortuni che hanno caratterizzato le parentesi più difficili della sua carriera. Ora la coppia vive da tempo in Usa dove gestisce alcune attività, come il ristorante "n.10" a Los Angeles, che si è appena guadagnato le ambitissime due forchette de Il Gambero Rosso.

Alex e Sonia, assidui frequentatori del locale, si sono fatti immortalare proprio al tavolo del ristorante in compagnia del giovane Paolo, figlio di Ciro Ferrara ed ex compagno di squadra del giocatore. Un'immagine normalissima che però ha avuto il merito di allontanare tutte le nuvole che ancora ofuscavano l'andamento della coppia, una foto ripresa e divulgata da tutti i media di gossip e di calcio. La coppia vive a Los Angeles con i loro figli Tobias, Dorotea - anche lei appassionata e di calcio e talentuosa giocatrice - e Sasha.

