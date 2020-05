Alessia Marcuzzi è (davvero) single? Giallo sullo scatto pubblicato con il marito

La situazione che sta vivendo Alessia Marcuzzi ha dell’incredibile. Nel corso delle ultime ore è stata letteralmente travolta da una serie di gossip che riguardano la sua vita privata. Dagospia ha lanciato un’indiscrezione che subito ha fatto il giro del web, in cui si afferma (o quanto meno si ipotizza) che la celebre conduttrice delle reti Mediaset possa essere tornata single dopo sei anni di matrimonio. La Marcuzzi, infatti, da diverso tempo è sposata a Paolo Calabresi Marconi, eppure secondo i rumor, la storia d’amore tra i due potrebbe essere già stata archiviata. La vicenda ha un colpo di scena. In una storia che è stata pubblicata sul profilo Instagram di Alessia, però, il pettegolezzo che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i fan della conduttrice potrebbe essere un falso. Ed è subito mistero sulla vita sentimentale Alessia Marcuzzi.

Durante la serata di martedì 26 maggio, sono stati pubblicati una serie di video in cui si vede una Marcuzzi rilassata nel salotto del suo appartamento mentre si diverte con la figlia. Su quello stesso divano spunta anche Paolo Calabresi. Anche lui, come la Marcuzzi, si sta godendo un attimo di relax insieme a sua moglie. Il video, dunque, fa sorgere un dubbio lecito: Alessia Marcuzzi è single oppure no? E mentre il gossip sulla sua situazione sentimentale è diventato di dominio pubblico, la conduttrice ha continuato a svolgere le sue normali attività. È tornata a una vita pseudo normale dopo la fine del lockdown e, anche se è ancora in pausa forza dal lavoro, sui social si è improvvisata una make-up artist, mostrando la sua linea di cosmetici con diversi tutorial. È apparsa molto rilassata, tanto da scherzare anche con i suoi fan accorsi durante le dirette sui social. A primo impatto non sembra una donna che ha da poco chiuso una relazione sentimentale.

Sta di fatto che la Marcuzzi non ha dato spago alle voci che sono trapelate sul suo conto. E dopo una sessione di trucco è tornata a casa dalla sua famiglia. E nella famiglia pare che sia compreso anche Paolo Calabresi Marconi. Un mistero senza precedenti che insinua una serie di dubbi in tutti i fan della coppia. La loro relazione non era in crisi e neanche il confinamento forzato avrebbe messo in serio pericolo l’unione. Poco prima del lockdown, il marito della Marcuzzi ha inviato alla conduttrice un dolce messaggio di auguri per il suo compleanno. L’amore è finito così di punto e bianco oppure c’è qualcosa sotto? Non resta che attendere la conferma da parte dei diretti interessato che, purtroppo, tarda ancora ad arrivare.