Alessia Marcuzzi: la foto con il marito che dissipa i dubbi del tradimento

Dopo settimane di gossip arriva il punto sulla vicenda Marcuzzi- De Martino, e a metterlo è il settimanale Chi che nel numero in edicola, è riuscito a riprendere Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi insieme a Positano durante una gita in barca. Niente di strano per una coppia, se non fosse per il fatto che quella formata da Alessia e Paolo era stata data ormai per “scoppiata” proprio come quella di De Martino e Belen, per un presunto tradimento di Alessia con Stefano.

E’ importante sottolineare presunto perché nonostante la Marcuzzi non si sia mai esposta e non abbia mai rilasciato dichiarazioni, la smentita e anche sonora, era arrivata sia da Stefano De Martino che dall'ex moglie di lui Belen che con un comunicato sulle sue pagine social aveva categoricamente negato la storia del flirt, dichiarando anche di avere un bellissimo rapporto con Alessia Marcuzzi.

Soprattutto i giornali di gossip però, non avevano mai creduto alle parole dell’argentina, anche perché Alessia, in vacanza con alcune amiche a Positano era apparsa da sola ed era molto tempo che non si mostrava in pubblico insieme al marito, alimentando quindi le voci di una separazione. Ma ora il lungo occhio dei paparazzi sia di Chi che del settimanale Oggi, li hanno ripresi in barca felici e contenti durante una gita in cui erano presenti anche i figli di lei Tommaso e Mia. Ma non soltanto, anche Alessia stessa sulla sua pagina Instagram, aveva postato una foto abbracciata al marito, quasi a voler mettere a tacere ogni chiacchiera.

La cosa ha fatto molto felici i fan della coppia che a centinaia si sono congratulati con Alessia, anche se qualcuno non ha creduto alla cosa, primo tra tutti il sito di Dagospia, che raccontando l’accaduto ha così commentato: “ Quando si dice le coincidenze, Alessia Marcuzzi e quel povero cristo del marito Paolo Calabresi, vengono “sorpresi” sorridenti dai paparazzi di “Chi” in barca in costiera amalfitana.

Guarda casa proprio mentre, dopo il Dago-Scoop sul triangolo delle corna con Belen e De martino, tutti parlando della loro crisi. “Appaiono sereni, molto affiatati e più innamorati che mai”. Come no…” conclude sarcasticamente il sito di Roberto D’Agostino.