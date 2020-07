Arriva la smentita di Belen: "Bellissimo rapporto con Alessia, non capisco perché inventare"

Alla fine è arrivata anche la smentita di Belen Rodriguez. Dopo le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, secondo le quali l'argentina avrebbe scoperto il presunto tradimento di suo marito con Alessia Marcuzzi tramite un iPad, la showgirl ha rotto definitivamente il silenzio smentendo categoricamente le voci. Nel weekend erano stati Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi a smentire, in modo più o meno diretto, il gossip che li voleva amanti.

" Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad ", scrive Belen Rodriguez in una storia su Instagram a commento del gossip. L'ultima indiscrezione è stata (ancora) rilanciata da Dagospia, che ha riportato una notizia che sarà da domani in edicola sul settimanale Oggi. " Durante il lockdown, Belen stava giocando con Santiago con l'iPad di Stefano. E nell'iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i Whatsapp che Alessia stava mandando all'iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili ", si legge nel settimanale Oggi. La notizia si è aggiunta a quella divulgata venerdì sera, che per la prima volta parlava di una presunta liaison tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino.

L'ex ballerino, immediatamente dopo che lo scoop aveva iniziato a diventare virale sui social, si era goffamente espresso sulla questione. Video registrati di getto, molto impulsivi e per i quali è stato aspramente criticato, dove negava qualsiasi relazione con la Marcuzzi, con la quale si era sentito anche poco prima. La conduttrice romana aveva aspettato qualche ora e si era limitata a qualche commento sibillino in merito. Belen, invece, aveva infuocato il pettegolezzo condividendo l'intro della canzone Bella senz'anima, che Emma Marrone dedicò proprio all'argentina e a De Martino, quando lui la lasciò per la Rodriguez.