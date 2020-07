La liaison Marcuzzi-De Martino? Tutti negano, ma spunta un fiore

Tra indiscrezioni, smentite, frecciatine e presunti indizi social, l'affair dell'estate è indubbiamente quello che coinvolge Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Con la smentita di Belen Rodriguez, arrivata ieri in tarda serata, il quadro delle negazioni è al completo, però i social hanno scoperto un dettaglio particolare che parrebbe unire De Martino e la Marcuzzi. Se sul web si cercano conferme dell'ipotetica relazione, sul settimanale Oggi alcune fonti vicine ad Alessia Marcuzzi e a Stefano De Martino smentiscono categoricamente la liaison, mentre un "intimo amico" di Belen Rodriguez svela in che modo l'argentina avrebbe scoperto del tradimento di suo marito le con la conduttrice romana.

La crisi della coppie De Martino-Rodriguez e Calabresi Marconi-Marcuzzi

Occorre partire dall'inizio per districare i nodi di una vicenda complessa, che vede per protagonisti alcuni dei personaggi più di spicco dello showbiz italiano. La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata comunicata ufficialmente alla fine di maggio. A un articolo del settimanale Chi in cui si lanciava la notizia ha risposto una video-confessione della showgirl argentina. Stefano De Martino ha taciuto nel rispetto di suo figlio, mentre sul web iniziavano a circolare voci sul presunto tradimento dell'ex ballerino ai danni della conduttrice di Tu si que vales. Nessun nome viene fatto per settimane, vengono solo dati labili indizi su ipotetici flirt con ballerine, truccatrici e conduttrici che avrebbero contribuito allo strappo nel matrimonio. In tutto questo, Belen da una parte di faceva consolare dal suo carissimo amico Mattia Ferrari e Stefano, a Napoli, lavorava alacremente su Made in sud. Mentre a Milano si consumava il gossip sulla crisi nella coppia De Martino - Rodriguez, a Roma si parlava di quella nella coppia Calabresi Marconi - Marcuzzi. Pare che lui in quel periodo abbia lasciato il tetto coniugale per, ufficialmente, alcuni lavori di ammodernamento dell'abitazione, e si sarebbe trasferito in un'altra delle sue residenze.

Le smentite di Stefano e Alessia, la frecciatina di Belen

Belen e Stefano non hanno mai smentito o confermato direttamente le voci del tradimento, tranne qualche breve cenno in sporadiche interviste. Entrambi hanno sempre dichiarato di voler tutelare in primis loro figlio Santiago. Solo Belen, di tanto in tanto, lanciava qualche shade, come si dice nel gergo dei social. Impossibile dimenticare lo scatto in cui l'argentina posa facendo su se stessa il gesto delle corna, per esempio. Poi esplode il caso e Dagospia rivela che la "misteriosa" conduttrice di cui si è vociferato nelle settimane prima, e che sarebbe stata la causa della separazione della coppia, sarebbe Alessia Marcuzzi. La notizia è esplosa in rete ma è stata smentita immediatamente da De Martino con una serie di storie su Instagram. Alessia Marcuzzi qualche ora dopo ha pubblicato la copertina del libro A proposito di niente, chiaro riferimento al gossip in corso.

E Belen? Nessuna smentita da parte sua, che in quei frangenti si stava godendo il primo weekend di mare nel Golfo di Napoli in compagnia della sua nuova fiamma, Gianmaria Antinolfi. Tuttavia, poche ore prima dello scoop di Dagospia, sul profilo Instagram di Belen compare la foto di un'elegante sedia con a corredo l'incipt della canzone Bella senz'anima. Non un brano qualunque, ma quello che Emma Marrone cantò come "conferenza stampa" quando il suo fidanzato di allora, Stefano De Martino, la lasciò proprio per la Rodriguez.

"Belen ha letto i messaggi della Marcuzzi a De Martino"

Poi sono arrivati i dettagli, sempre per mano di Dagospia, che ha riportato l'anticipazione di un servizio del settimanale Oggi in edicola. Pare che Belen abbia scoperto del presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi grazie a un iPad durante il lockdown. " Nell'iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i Wharsapp che Alessia stava mandando all'iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili ", si legge sul settimanale.

Il racconto sarebbe stato fatto da un amico intimo di Belen Rodriguez, uno che quindi la conosce molto bene. Che l'indiscrezione sia arrivata da una persona molto vicina alla coppia lo conferma a Oggi anche Roberto D'Agostino, patron di Dagospia: " Di solito i rumors arrivano dall'ambiente dello spettacolo, da costumisti, parrucchieri, truccatrici. Insomma, dagli 'addetti ai livori'. Questa volta no, la notizia mi è pervenuta da una persona insospettabile e affidabilissima. In 72 anni di vita non mi era mai capitata una fonte così eterodossa ".

Il mistero del fiore viola

In poche ore, anche questa notizia ha fatto il giro dei social prima di essere smentita in serata da Belen che, per la prima volta, si è espressa esplicitamente nella vicenda, sottolineando gli ottimi rapporti con Alessia Marcuzzi. Tuttavia, sui social nelle ore precedenti aveva iniziato a girare uno strano sospetto, nato da due foto pubblicate da Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Lo scorso 18 maggio, Stefano De Martino ha condiviso sul suo profilo Instagram un post con una serie di scatti che lo vedono indossare diversi fiori nel taschino della sua giacca. Il primo di questa serie è un bellissimo esemplare di un viola intenso, che contrasta benissimo con la giacca color cammello. La didascalia scelta da De Martino è semplice: " Ciao ". La notizia della separazione da Belen sarebbe arrivata solo qualche giorno dopo ma il ballerino si trovava già fuori casa, perché pare che lo strappo sia avvenuto ad aprile.

Qualche settimana dopo, esattamente il 10 giugno, Alessia Marcuzzi condivide nel suo profilo la foto di un mazzolino di fiori viola. Nessuno in quel momento ci fa caso, eppure si tratta dello stesso tipo di fiore, non così comune, pubblicato da De Martino. Ma c'è di più, perché uno dei quattro fiori mostrati nella foto di Alessia Marcuzzi presenta gli stessi identici "difetti" di quello nel taschino di De Martino. Uno dei petali, infatti, è come tagliato e in quello accanto sono presenti minuscoli forellini, quasi impercettibili. " Dicono che in natura nulla possa essere davvero la copia di qualcos'altro, però, chissà ", scrive una ragazza su Twitter nel mostrare un confronto tra i due fiori.

Le smentite degli amici

Intanto, nel settimanale Oggi si dà voce a più campane. Se la persona così vicina a Belen Rodriguez ha spifferato in che modo l'argentina avrebbe scoperto del presunto tradimento e con chi questo si sarebbe consumato, alcune fonti dalla parte dell'ex ballerino e della conduttrice romana smentiscono tutto. " Belen è una controllatrice seriale di cellulari e può aver intercettato e interpretato male qualche messaggio con cuoricini tra Stefano e Alessia, ma non credo siano andati oltre questo. Per incredibile che appaia, da quello che so Stefano non ha un iPad: come avrebbe fatto Belen a frugarci dentro? ", riferisce un'amica di De Martino al settimanale Oggi.

Anche un'altra persona, stavolta vicina alla Marcuzzi e a De Martino, smentisce categoricamente il flirt tra loro: " Ho parlato con entrambi e mi hanno giurato che è una bufala. E non avrebbero motivo di mentirmi. La crisi tra la Marcuzzi e il marito è innegabile e non recente, ma questo gossip rischia paradossalmente di riavvicinarli. Paolo è furibondo, vede soffrire sua moglie e medita di rivolgersi agli avvocati ". Sul settimanale Oggi si forniscono anche altri dettagli sull'attuale situazione familiare di Paolo Calabresi Marconi e Alessia Marcuzzi. Pare che l'uomo venga costantemente preso in giro nell'ambiente della Roma bene, dove il presunto tradimento sarebbe sulla bocca di tutti. La Marcuzzi non sarebbe mai stata accettata in quel giro d'elite, perché appartenente al mondo dello spettacolo. " La sorella di Paolo, la socialite Micaela, ha invece interrotto i rapporti social con la cognata. E secondo quanto ci risulta, la famiglia tutta, i Calabresi Marconi, sembra decisa a togliere il saluto alla Marcuzzi ", si legge sull'Oggi.

A schierarsi in favore della Marcuzzi, smentendo qualsiasi voce, anche una sua cara confidente: " Posso dirlo in francese? È una grandissima cazzata! Quando è uscita la notizia l'ho subito chiamata perché lui, Stefano, è un gran figo. [...] Ma lei mi ha detto che è tutta un'invenzione. E guardi che non mi ha mai nascosto niente ". Intanto, come riferito dal sito Giornalettismo.com, in queste ore è atteso l'arrivo a Capri di Paolo Calabresi Marconi. Sua moglie si trova in Campania già da diversi giorni e qui si è goduta qualche giorno di sole con le amiche di sempre. Per un curioso caso, mentre Alessia Marcuzzi si trovava in Costiera Amalfitana, Belen con il suo nuovo fidanzato e Stefano con gli amici, scorrazzavano qualche chilometro più a nord, nel Golfo di Napoli.