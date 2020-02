Alessia Marcuzzi: "A L’Isola dei famosi chiuso un ciclo, rifarò Temptation Island Vip"

Ormai è ufficiale: al timone della prossima edizione de L’Isola dei famosi non ci sarà Alessia Marcuzzi, che ha deciso di abbandonare il reality show per dedicarsi ad altri impegni di lavoro.

Dopo cinque edizioni, quindi, la Marcuzzi ha detto addio all’Honduras spiegando di aver preso questa decisione perché si è “concluso un ciclo”. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Alessia ha chiarito: “ Ho lasciato l'Isola perché si è chiuso un cerchio, un ciclo…mi sembrava di avere dato tutto quello che potevo – ha raccontato lei che, tuttavia, non esclude di poter ritornare nel programma in qualità di concorrente, proprio come successo per Simona Ventura - . Nella vita io penso sempre ‘Mai dire mai'! ”.

Affezionata da sempre – e per sempre – a L’Isola dei famosi, la Marcuzzi ha ammesso che una edizione in particolare le è rimasta nel cuore, ed è quella che ha visto trionfare Raz Degan. “ Per me è stato lui il naufrago perfetto – ha detto - . E il bacio che si è scambiato con Paola Barale, con cui ha avuto una lunga storia d’amore, è un ricordo che conservo nel cuore come molti telespettatori ”.

Ad oggi, però, Alessia Marcuzzi ha salutato L’Isola dei famosi anche per dedicarsi ad altri impegni di lavoro. “ Dopo le borse, ora sto per lanciare una linea di creme tutte naturali, che si chiamerà ‘Luce’. E per l’8 marzo, festa della donna, rivoluzionerò il mio blog, ‘La Pinella’, coinvolgendo sette professioniste: maestra di yoga, nutrizionista, ginecologa... con cui daremo consigli di benessere a 360 gradi – ha raccontato lei - . Ma tutte queste attività non avrebbero il seguito che hanno, senza l’affetto del mio pubblico televisivo ”.