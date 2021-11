"Manuel è l'ultimo a cadere": la frase choc di Belli

Nelle ultime ore non è solo la lite (e la rissa sfiorata) con Aldo Montanto ad avere fatto finire Alex Belli nell'occhio del ciclone. L'attore, criticato e minacciato sul web per la contesa con lo sportivo toscano, è finito al centro di una nuova polemica per una battuta infelice fatta su Manuel Bortuzzo.

Il popolo del web chiede la sua espulsione dal reality e lo staff di Manuel Bortuzzo invoca provvedimenti. Il tutto mentre nella Casa nessuno è a conoscenza del putiferio scatenatosi in rete. Sono ore difficili quelle che Alex Belli sta vivendo al Grande fratello vip. La moglie Delia Duran lo ha "bacchettato" per essersi lasciato troppo andare con Soleil Sorge e l'amicizia con Aldo Montano è definitivamente finita dopo il duro scontro cominciato nella diretta di lunedì e terminato con la mancata rissa tra i due. Atteggiamenti ed episodi che lo hanno fatto finire al centro delle critiche da parte del pubblico, che sui social lo ha messo letteralmente nel mirino.

Ad alimentare le critiche nei confronti dell'attore ora c'è l'uscita infelice fatta da Alex Belli durante una chiacchierata in giardino con Davide e Soleil. Il trio stava discutendo sul musical, che i gieffini stanno allestendo, e parlando della scena finale Soleil ha provocato Silvestri: " Con te che cadi per ultimo ". Belli ha pensato bene di correggerla e con tono ironico ha spiegato: " No, ultimo rimane Manu perché non può cadere ". Chiaro il riferimento alla patologia che costringe dal 2019 Bortuzzo sulla sedia a rotelle. Una frase infelice seguita da una sonora risata, che ha fatto letteralmente infiammare il web: " Sei caduto davvero in basso Alex", "Vergognosa ed infelice la battuta su Manuel di Alex Belli. Ci vogliono provvedimenti seri", "La frase pronunciata da Alex Belli è una delle tante che fanno capire l'essere squallido e insignificante che è", "Ma sbattetelo fuori ".