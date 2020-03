Alice Campello ancora incinta: Morata diventerà padre per la terza volta

Alvaro Morata ha trovato la sua dimensione all'Atletico Madrid con Diego Pablo Simeone. L'attaccante spagnolo di proprietà del Chelsea è in prestito ai colchoneros e a fine anno si augura di essere finalmente riscattato. Il 27enne ex Real Madrid e Juventus è un po' calato negli anni a livello di prestazioni e realizzativo ma è ancora relativamente giovane ed ha tanto ancora da dare al calcio spagnolo e alle Furie Rosse.

Morata nei suoi anni alla Juventus ha anche trovato l'amore: la sexy fashion blogger Alice Campello. La 24enne di Mestre si è laureata allo IULM e quasi tre anni fa, il 17 giugno del 2017, ha detto sì al suo Alvaro che ha letteralmente perso la testa per lei. La cerimonia è stata celebrata presso la Basilica del Detentore di Venezia, e gli invitati erano oltre 400. Dopo lo scambio delle fedi, disegnate dagli sposi appositamente per l’occasione, forgiate in oro rosa, i festeggiamenti sono proseguiti all’Isola delle Rose presso il resort Marriott. Il suo abito da sposa aveva un corpetto impreziosito da Swarosky.

Una volta Alice svelò di essere stata contattata da Morata con un messaggio privato su Instagram: "Non sapevo chi fosse, così l’ho chiesto ai miei genitori. Mio padre mi ha detto di stare alla larga dai calciatori. Così, all’inizio, ho snobbato quel messaggio. Però dentro sentivo che c’era qualcosa che mi spingeva a rispondere. Una mattina l’ho fatto e dopo una settimana ci siamo incontrati a Milano".

Morata è padre di due splendidi gemelli e ora diventerà padre per la terza volta con la sua sexy Alice che è ancora incinta. Nella giornata di ieri la Campello ha postato una foto dell'esultanza di Morata con la palla sotto la maglietta per simulare la gravidanza della moglie: "Papà ti amiamo", il commento della sexy fashion blogger. La famiglia dunque è pronta a far spazio ad una quinta graditissima presenza. La Campello, comunque, continua ad incantare sui social con oltre 2,1 milioni di follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy che la ritraggono in momenti della vita quotidiana e lavorativa.



