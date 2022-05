Addio Allegri: Ambra bacia un altro

Le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna non lasciano dubbi. Ambra Angiolini ha un nuovo amore. L'attrice, reduce dalla conduzione del concertone del Primo Maggio, è stata pizzicata in teneri atteggiamenti in compagnia di un uomo sconosciuto.

Gli scatti pubblicati in un servizio esclusivo spazzano via gli ultimi difficili mesi vissuti dalla Angiolini. Ambra sembra avere voltato definitivamente pagina dopo il burrascoso addio con Massimiliano Allegri. I paparazzi di Diva e Donna hanno sorpreso l'attrice e il misterioso cavaliere durante una pausa in centro. I due sono stati immortalati mentre prendono un aperitivo all'esterno del locale e si scambiano un bacio sulla bocca tenendosi la mano. Un gesto intimo per una coppia appena nata visto che, secondo quanto anticipato dalla rivista, i due si " frequenterebbe da poche settimane ".

Dopo la pausa Ambra e il suo nuovo compagno si sono diretti verso l'appartamento della Angiolini. Nelle fotografie lei entra per prima nel portone seguita da lui che, con galanteria, porta due pesanti confezioni di acqua minerale. Un'immagine che mostra la ritrovata serenità dell'artista dopo un momento difficile fatto di Tapiri, gossip e lacrime. Lo scorso ottobre la rottura con l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri - si dice per un presunto tradimento di lui - l'aveva vista finire al centro dei pettegolezzi. L'intervento della figlia, il Tapiro ricevuto e le voci sul tradimento l'avevano fatta allontanare da tutto.

Oggi invece le foto dei baci e della sintonia con un altro uomo parlano di un nuovo capitolo della sua vita. L'attrice, da sempre molto riservata per quanto riguarda la sfera personale, non ha rilasciato dichiarazioni e sull'identità dell'uomo al suo fianco c'è riserbo assoluto. Certo è che questo è sicuramente un momento felice per la conduttrice di Radio Capital, che a breve siederà per la prima volta sulla poltrona di giudice del talent di Sky X Factor. Ambra Angiolini è stata scelta per affiancare Fedez e altri due giudici nella nuova stagione del programma, le cui riprese inizieranno nelle prossime settimane. Intanto lei si concerta sulle lavoro, ultimando le riprese di un nuovo film, e sul nascente amore.