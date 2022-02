Allusioni, assenze, voglia di cambiamenti. Ilary e Totti, la rottura è imminente?

La coppia più bella di Roma, una delle poche dello star system a resistere per due decenni, un favola per i tanti fan, in crisi. Ilary Blasi e Francesco Totti si starebbero per separare, almeno così ha spifferato Dagopsia. E, si sa, in queste cose il sito di D'Agostino ci azzecca quasi sempre. Insomma, se così fosse, si infrangerebbe il sogno di una storia spettacolare, tra il Capitano amato come pochi nella storia del calcio e la showgirl più bella della televisione che ha generato tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Un amore che ha superato crisi anche grazie a tanta ironia e allegria. Tanto che qualcuno li ha ribattezzati i Sandra e Raimondo dei giorni nostri. Secondo Dagospia l'ultimo segnale della rottura sarebbe una lite esplosa lo scorso 4 febbraio durante una gita in famiglia.

E la conferma sarebbe arrivata pochi giorni fa: Ilary era in pizzeria senza Francesco nel nuovo ristorante aperto da Briatore e avrebbe finito la serata in locali e party romani. I sospetti erano cominciati quando a settembre la Blasi non si era presentata al party per i 45 anni di Francesco. E c'è chi racconta che vivrebbero già in case diverse a Roma. Poco tempo fa lei raccontava in un'intervista: «Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non appesa a un uomo».

La loro storia d'amore era cominciata vent'anni fa quando Ilary faceva la letterina per il programma Passaparola. Quando Francesco la vide in tv si innamorò immediatamente. Le fece una corte tanto spietata che alla fine cedette. La relazione divenne di dominio pubblico nel derby del 10 marzo 2002 quando l'ex calciatore dopo un gol mostrò la maglia «6 unica», lei si trovava sugli spalti e tutti capirono. Nel 2005 il matrimonio in diretta tv. La proposta di matrimonio sulla spiaggia di Santa Severa all'ombra del Castello. E, speriamo, che la favola non finisca. L'abbiamo vista pochi giorni fa, Ilary, mentre stampava un bacio in bocca a Michelle Hunziker nel suo show. Pareva raggiante. A marzo condurrà l'Isola dei Famosi, e sarà in onda come la sua amica Michelle pochi giorni dopo la separazione?