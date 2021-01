"Sfrutta l'immagine di nostra madre": il podcast di Harry fa infuriare William

Secondo le ultime indiscrezioni degli esperti di corte, non si placano i dissidi tra il Principe William e l’ex duca di Sussex. Nonostante la Megxit e nonostante la lontananza, i due non riescono proprio a trovare un punto di incontro e ad appianare le divergenze. Negli ultimi mesi, a causa della pandemia da Covid-19, i due rampolli di casa Windsor erano riusciti a trovare un punto d’incontro, così da evitare altre liti e discussioni. Ma la calma è durata poco. Ora, Philip Dampier, giornalista, storico ed esperto dei menage di corte, in un articolo che è stato pubblicato sul Daily Mail, rivela di nuove incomprensioni tra il Principe William e il fratello. Secondo le prime ricostruzioni, il duca di Cambridge avrebbe accusato Harry di "sfruttare a suo piacimento l’immagine di Lady D".

L’esperto afferma che Harry, per lanciare il suo podcast e il sito di "Archwell", ha usato una foto di repertorio in cui è seduto sulle spalle della principessa triste, che risale al luglio del 1986 nel Gloucestershire. E oltre alla foto, c’è anche una piccola lettera in cui il principe rivela di aver conosciuto l’amore e la compassione grazie al gran cuore di Lady D. E ora, attraverso la fondazione, vorrebbe continuare il suo operato. Nessun accenno né al Principe Carlo né tanto meno al Principe William, e il futuro re, secondo le indiscrezioni, non avrebbe gradito la mossa di Harry.