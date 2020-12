"Non sposarla", "Troppo libertina". Così Meghan ha stravolto la vita della regina Elisabetta

È stato un anno turbolento per la famiglia reale inglese, non solo per la pandemia da Covid-19. Un 2020 da cancellare che ha portato a un vero e proprio scossone alle fondamenta dei Windsor. Tutto a "causa" di Meghan Markle. L'attrice, che ha fatto breccia nel cuore del secondogenito di Lady D. e del principe Carlo, è stata la fautrice della Megxit. I duchi di Sussex, stanchi di seguire le regole di corte e di essere tampinati dai giornalisti a caccia di scoop, hanno chiesto e ottenuto la loro indipendeza dalla Corona. Da quel momento in poi, dall'8 gennaio del 2020, la vita calma e pacata della Regina Elisabetta, come quella di William e Kate, ha subito un radicale cambiamento. C'è da dire che Meghan, da sempre, è stata guardata con diffidenza a corte, proprio perché non riusciva a seguire alla lettera i rigori e le regole di Palazzo. La Megxit è stato un fattore scatenante, un grido che gli ex duchi hanno lanciato al mondo intero.

La coppia ha così rinunciato ai benefici di una vita agiata ed è fuggita a Los Angeles, lontano da Londra e lontano dalla Regina. La frattura è stata tremenda e, a distanza di quasi un anno, i Windsor ancora non riescono a digerire quello che è successo. Nel corso di questo turbolento 2020, la stampa internazione è andata alla ricerca di tutte le cause che avrebbero spinto i duchi a tagliare i ponti con la sovrana, scoperchiando un vero e proprio vaso di Pandora. Liti e dissidi interni, che sono radicati nel tempo, sono stati i fattori che hanno convinto Harry e Meghan a chiedere la loro indipendeza.

Ecco, quindi, qualche retroscena e litigio che ha fatto rompere la Corona.

Quando il principe Filippo ha detto: "Meghan si doveva fare da parte"

In una biografia dedicata al marito della regina Elisabetta, il Principe si sarebbe sbottonato sul suo rapporto con Meghan e l'idea che si era fatto di lei. Secondo quanto è stato riportato, Filippo ha ammesso che "Meghan avrebbe anteposto il bene della Corona e quello di Harry solo per accrescere la sua popolarità". Il libro di Ingrid Sewad, pubblicato nell’ottobre del 2020 e intotolato "Prince Philip Revealed: A Man Of His Century", rivela tutta l’indignazione di Filippo causata appunto dalla Megxit. Il Principe non "avrebbe capito in che modo Meghan abbia influenzato la vita del nipote", tanto è vero che si sarebbe molto "innervosito quanto è venuto a conoscenza del vertice per varare la Megxit a Sandrigham", rifiutando persino di partecipare alla riunione con la sovrana e il Principe William. "È deluso dal comportamento della duchessa. Meghan si sarebbe dovuta far da parte per sostenere la monarchia e non pensare al suo tornaconto", rivela la giornalista nella biografia. E poi aggiunge: "Filippo non capisce perché la Markle abbia rinunciato a tutto questo, invece di sostenere Harry e aiutarlo nei compiti reali". Parole dure e che hanno lasciato il segno.

William ha accusato Harry di "aver danneggiato la sua reputazione"

Sono agli onor di cronaca i litigi tra William e Harry, litigi che hanno spinto il marito di Meghan ad appoggiare poi l'idea di una vita libera e indipendente dalla Corona. I due fratelli, da sempre, hanno vissuto una condizione diversa. Il primo presto diventerà re, il secondo è consapevole che sarà ricordato come l’eterna testa calda della royal family. "Libertà", la biografia non ufficiale sui duchi, pubblicata nell'agosto del 2020, ha svelato nuovi retroscena che, secondo i giornalisti Scobie e Durant, avrebbero minato il rapporto tra i fratelli e causato la Megxit. Come Kate, anche William non ha approvato le scelte in fatto di cuore di Harry e si racconta di una frattura nata durante uno scambio acceso di pareri. Il duca di Cambridge avrebbe accusato il fratello di "aver danneggiato la sua reputazione e l'immagine stessa della corona inglese agli occhi del popolo". Questo perché, secondo il punto di vista di William, "Meghan era troppo libertina, andava troppo contro corrente e non era la persona adatta per rappresentare la monarchia nel mondo". Harry non avrebbe mai perdonato il fratello per queste esternazioni. Ad oggi, quasi un anno dopo, i due si sarebbero sentiti poche volte sono attraverso un computer.

La Regina contro le posizioni politiche dei Duchi

La politica. Altro tasto dolente della vita di Meghan e di Harry. La ex duchessa ha sempre mantenuto fede al suo credo. Da femminista e da ambasciatrice di pari diritti, non si è mai tirata indietro e liberamente si è scagliata su tutti quei leader politici che la pensavano diversamente da lei. Primo fra tutti? L’ex presidente Usa Donald Trump. Costretta a chinare il capo e a non poter far sentire la sua voce (politica), Meghan è fuggita da Londra. A settembre, in una lunga intervista che gli ex duchi hanno rilasciato sul Time, entrambi si sono espressi politicamente a favore del neo-eletto John Biden. Quelle dichiarazioni, come un tornado, si sono abbattute su tutta la famiglia reale, aprendo una ferita non del tutto rimarginata. Come hanno riportato alcune fonti interne, la Regina si sarebbe indignata per le dichiarazioni del nipote e di Meghan, che avrebbero messo, di nuovo, in una cattiva posizione tutta la Corona. Per questo la sovrana avrebbe addirittuira minacciato di rimodulare gli accordi della Megxit, per evitare altri scivoloni del genere. La coppia, però, non facendo parte più della famiglia, può esprimere opinioni personali. Anche di natura politica.

Kate Middleton che ha consigliato a Harry di "non sposare Meghan"

Un’altra biografia che è stata pubblicata il 30 giugno del 2020 ha messo in evidenza altri problemi tra i famigerati Fab4 (acronimo per "Fabolous Four" usato per descrive i rampolli della casa reale). Problemi che avrebbero spinto Harry e Meghan a prendere le distanze da Kate, William e da questo clima "tossico". Kate avrebbe consigliato più volte al Principe di non sposare Meghan. Prima della frattura, Harry era molto legato alla Middleton, tanto da considerarla una sorella acquisita, ma secondo le fonti, non avrebbe digerito questo affronto da parte sua. Kate avrebbe messo in guarda il Principe da Meghan, affermando che "la Markle aveva una pessima influenza su di lui e che lo portava a spendere milioni di sterline in viaggi e in regali costosi, senza pensare agli impegni e gli obblighi di corte". I litigi hanno raffreddato i rapporti tra i due, e di consegueza, hanno costretto i Duchi a prendere le distenze dalla famiglia reale.

La faida reale è iniziata per… un paio di calze

I magazine britannici, nel corso del 2020, ancora stupiti dalla Megxit, hanno scandagliato i gossip reali (veri o presunti tali) per scovare il vero motivo delle liti tra Meghan e Kate, in cui sarebbero annidati i motivi della fuga dei Duchi da Londra. Già nel 2018 le due duchesse avrebbero avuto i loro diverbi. Proprio durante quel magnifico royal wedding, la Markle chiedeva che le sue damigelle d’onore non indossassero le calze, perché a Londra si paventava una giornata molto calda. Kate, però, che è molto rigida nei protocolli di corte, ha insistito affinché almeno le damigelle più giovani e sua figlia Charlotte avessero le gambe coperte. Questo tiro e molla non ha fatto altro che incrinare il rapporto tra le due, che all'epoca era già abbastanza precario.

"Meghan ha subito un trattamento diverso a Corte"

A gettare benzina sul fuoco sulla frattura tra i duchi di Sessex e la Corona inglese, nel mese di giugno, ci ha pensato un’amica fidata della Markle. La donna, che ha preferito restare nell'anonimato, ha rivelato quali sono i motivi che avrebbero spinto la Markle a chiedere la sua indipendeza. Ha affermato che Meghan "per mesi ha subito un trattamento molto diverso da parte dello staff reale solo perché, diversamente dalla Middleton, non era originaria di Londra, ha lavorato come attrice, e solo perché prima di Harry era stata già sposata una volta". E ha aggiunto che "Meghan era sempre stata definita come una donna viziata e materialista, quando in realtà in molti hanno sempre sostenuto il contrario". Dal racconto emerge che, sia la Middleton che la Markle fin dalla primo momento sono sempre state nemiche giurate. A dividerle? Una diversa estrazione sociale.

Insomma, il 2020 è sicuramente stato un anno duro per la famiglia reale inglese. Fra indiscrezioni, smentite e conferme (come la Megxit) la Regina ne ha vista e passate di cotte e di crude. Ma il "vortice Meghan" non è ancora finito. Solo in queste ore hanno avanto altre richieste...