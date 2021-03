"Dopo la terza canzone a Sanremo dormono". Ma Amadeus non la prende bene

Una battuta che non è proprio piaciuta ad Amadeus, presentatore del festival di Sanremo, quella contenuta nello spot della Regione Liguria. Peccato, perché il video era divertente e ben interpretato da tutti gli attori presenti. Ma niente, quella ironia sul Festival proprio non è andata giù al conduttore e direttore artistico.

Lo spot non gradito ad Amadeus

Spieghiamo bene a chi si è addormentato e non ha visto lo spot cosa è successo. Quest’anno la Regione ha deciso di affidare al regista Fausto Brizzi lo spot per invogliare i turisti a visitare il mare e i monti della Liguria. E quale migliore momento per trasmetterlo? Ovviamente durante il Festival che, anche se ha avuto meno telespettatori dell’anno scorso, è comunque seguitissimo dagli italiani. Nella clip si vedono due sposi all’altare che, prima di giurarsi amore eterno, hanno un piccolo battibecco sul luogo dove trascorrere il viaggio di nozze. Il rischio è che la sposa, interpretata da Chiara Francini, che opta per il mare, decida di lasciare il futuro marito sull’altare, propenso invece a passare il viaggio di nozze in montagna.

Fortunatamente, interviene il prete che mette gli sposini d’accordo ricordando che in Liguria ci sono sia il mare che la montagna. Il parroco, interpretato da un genovese doc, Maurizio Lastrico, li tranquillizza: “Ho io la soluzione: andate in Liguria dove ci sono mari e monti. Liguria, di tutto, di più”. La Francini, scusate, la sposa, subito lo accusa di aver rubato lo spot usato dalla Rai e il sacerdote, con un sorrisetto e un accento tutto ligure dice la fatidica frase indigesta al conduttore: “Ma chi se ne accorge… Dopo la terza canzone a Sanremo dormono tutti!” . Apriti cielo. Quando la telecamera torna su Amadeus si vede già dalla sua faccia che non ha apprezzato la battuta e subito dice rivolgendosi agli autori: “Vorrei smentire i creativi: dopo la terza canzone non si è ancora addormentato nessuno” .

Un piccolo autogol