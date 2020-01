Sanremo, l'indiscrezione: "Amadeus deluso da Michelle Hunziker e Jovanotti"

Mancano pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2020 e Amadeus è stato travolto da una serie di critiche che, come ammesso, gli hanno permesso di capire “ chi sono gli amici e chi no ”.

Il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale si è raccontato in una lunga intervista a Leggo cui ha spiegato come sia rimasto ferito dagli attacchi ricevuti da parte di persone che lo conoscono bene. Le frasi pronunciate durante la conferenza stampa per la presentazione di Sofia Novello, hanno scatenato non poche polemiche e molti hanno tacciato Amadeus di sessismo. L’idea che una donna debba "stare un passo indietro” rispetto all’uomo ha innalzato un polverone e spinto alcuni personaggi noti ad intervenire sulla questione.

Pochi, però, sono stati benevoli nei confronti di Amadeus che, alla vigilia di Sanremo 2020, si è sentito in dovere di porre delle scuse verso chi si è sentito offeso e chiarire che, quanto detto, è stato del tutto frainteso. “ Si è innescata una strana combinazione in cui alcune persone hanno deciso di attaccarmi. Ho già chiesto scusa a tutti e ribadisco che mi dispiace che qualcuno possa essersi sentito offeso da quelle parole – ha detto lui – [...] Sentirmi accusare di sessismo da persone che mi conoscono bene e che sanno che non è vero. Mi è servito a capire chi sono gli amici e chi no ”.

Dichiarazioni che hanno scatenato una certa curiosità e molti si sono chiesti quali fossero le persone che Amadeus conosce e che lo avrebbero molto deluso. A rivelare i nomi dei “non amici” del conduttore Rai ci ha pensato il settimanale Chi, che sostiene che sarebbero Michelle Hunziker e Jovanotti ad aver particolarmente ferito Amadeus.

“ Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, aspettava da 35 anni di poter condurre il suo Sanremo, ma è partito con il piede sbagliato per una frase uscita male – scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini - :volendo elogiare Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, per la sua discrezione, ha detto: ‘Una donna che ha saputo rimanere un passo indietro rispetto a un grande uomo’ ”. Il rotocalco di cronaca rosa, quindi, aggiunge dei dettagli del tutto inaspettati. “ Ma la sua delusione più forte è stata il duro attacco che gli ha rivolto, per questa frase, Michelle Hunziker – si legge - . Chi conosce Amadeus sa che non è maschilista e si è solo espresso male (in casa sua comanda la moglie Giovanna). Da Michelle non se lo aspettava proprio ”.