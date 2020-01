Amanda Lear e l'affondo su Madonna: "Dispiace che sia ridotta così"

Dopo aver coperto il ruolo di giurata a Sanremo Young nel 2019, Amanda Lear ha dato il benvenuto al 2020 sfilando per Jean Paul Gaultier, che in passerella ha celebrato il cinquantennale della sua carriera da stilista. La showgirl originaria di Saigon e classe 1939 è apparsa in una perfetta forma fisica, nei panni di modella per il noto brand di fama mondiale. Al défilé PE 2020 in questione, la Lear - alla veneranda età di 80 anni - ha stregato con le sue gambe affusolate, che, per l'occasione, ha valorizzato con un pull inguinale e delle calze collant. Dell'outfit sfoggiato dalla stessa al Thêatre du Châtelet di Parigi, non sono passati inosservati gli occhiali da sole neri da lei indossati, che le hanno donato un tocco di glamour riconducibile allo stile di Madonna.

Alla regina del pop originaria di Bay City e classe 1958, l'intramontabile Amanda Lear ha, però, riservato qualche frecciatina. E lo ha fatto in occasione di un'intervista concessa a Chi magazine. Il giornalista della nota fonte, Alessio Poeta, ha chiesto alla Lear cosa pensasse di Madonna. E la diretta interessata ha voluto dire la sua sui recenti problemi fisici accusati dalla popstar. "Mi dispiace vederla ridotta così - ha esordito nel suo ultimo intervento, per poi dire la sua sui presunti ritocchini a cui si sarebbe sottoposta Madonna -. Dovrebbe smetterla di inseguire la perfezione e di emulare, con scarsi risultati, il lato B di Kim Kardashian".

La popstar statunitense è, di recente, stata costretta a cancellare alcune date del suo Madame X Tour (2019/2020, ndr). Madonna è stata a riposo su consiglio medico, per via dei dolori muscolo-scheletrici sofferti a causa di "lesioni multiple". Problemi che la stessa ha rivelato in un messaggio social riportato a corredo di un video, in cui si immerge in una vasca da bagno gelato.

Nelle ultime ore, in molti, soprattutto tra i fedeli fan di Amanda Lear, hanno condiviso sui social foto e video della nuova sfilata-evento targata Jean Paul Gaultier.

AMANDA LEAR ALL’ULTIMO SHOW DI JEAN PAUL GAULTIER pic.twitter.com/ScsuiNW6pt — Cecilia Esposito (@_santacecilia) January 23, 2020

E sotto i post in questione, non sono mancati commenti per la nota showgirl francese e naturalizzata britannica.

Amanda Lear conquista il web

Sotto l'ultimo post pubblicato da Amanda Lear - contenente uno scatto che la immortala all'ultimo evento di Gaultier - emergono parole d'elogio per lei. "Regina", scrive qualcuno. In un altro commento, si legge, ancora: "Non ci credo che hai ottant'anni".

A detta di molti, l'ex giurata di Sanremo young è apparsa in forma impeccabile all'ultimo défilé firmato Jean Paul Galtier. Il noto couturier francese ha riservato agli amanti dell'haute couture - per l'ultimo evento - look ricercati, da quelli da marinai ai reggiseni a cono, passando per gli abiti dallo stile dark, fino ad arrivare alle creature meccaniche.