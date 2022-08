Amber Heard, senza più un dollaro: la proposta del film hard per pagare i debiti

Dopo aver perso la battagia legale con l'ex marito Johnny Depp, l'alternativa per Amber Heard sarebbe quella di dichiarare bancarotta. Per questo motivo i legali dell’attrice avevano fatto ricorso in appello dopo che a giugno la giuria l'aveva condannata a risarcire Depp con 10 milioni di dollari, mentre a lei ne sarebbero spettati solo due, nelle rispettive cause per diffamazione. Sempre secondo i suoi avvocati, l'attrice non avrebbe fondi a sufficienza per pagare questa cifra.

Uno spiraglio però, potrebbe però arrivare dalla proposta della Zen Models, un'agenzia di modelle per adulti che è disposta a pagare i debiti di Amber Heard offrendole un contratto da 10 milioni di dollari, se reciterà in un film per adulti vietato ai minori. La notizia, riportata dal sito australiano Pop Topic, è stata confermata da una lettera ricevuta dall'avvocato di Amber Heard, scritta dal presidente della Zen Model Management, Veronica Madjarian.

" La Zen Models è un'agenzia di modelle per adulti e una società di produzione. Siamo in contatto con un gruppo di società di produzione di film per adulti, che sono interessate a offrire alla signora Heard un contratto per recitare in una produzione video di intrattenimento per adulti ". Si legge nella lettera. Inoltre per provare la legittimità della loro offerta, sia la presidente, che la modella Amber Moore, hanno pubblicato un video in cui confermavano le loro intenzioni.

" Questo film, sarebbe realizzato per dare ad Amber la possibilità di avere una visione progressista, che abbracci la sua sessualità. Ci sono diverse registe pluripremiate disposte a scrivere una sceneggiatura fatta apposta per lei, per dare forza alla sua sessualità ". Sempre secondo la presidente dell'agenzia, che ha seguito il processo per diffamazione tra i due divi di Hollywood, Amber Heard è una " giovane ingenua ", sprovveduta e impreparata alle critiche ricevute.

" Riteniamo che gli uomini e le donne del settore per adulti, siano stati dipinti con una luce molto negativa. L'industria per adulti è diventata multimiliardaria e ha lavorato per creare un ambiente sicuro per gli artisti, eliminando le molestie sul set ". Ha sottolineato parlando tra le righe del MeToo, la battaglia citata spesso durante il processo.

Al momento nessuna risposta ufficiale è arrivata da parte della diretta interessata, certo è che per lei le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Anche il suo prossimo impegno nel film 'Aquaman 2', è stato fortemente ridimensionato a causa delle rivolte dei fan di Johnny Depp, che hanno minacciato di boicottare la pellicola.