"Allegri è sparito": è finita tra Max e Ambra Angiolini

C'è poco da stare allegri quando si parla di Ambra Angiolini e del suo amore per l'allenatore della Juventus. Quando si tratta di loro, c'è sempre qualcuno pronto a scommettere che tra i due tiri aria di crisi. Come un evento ciclico, ecco ripresentarsi l'ennesima indiscrezione che li vorrebbe ai ferri corti. Anzi proprio all'addio.

A scatenare il gossip è stato il settimanale Chi, che sulla copertina dell'ultimo numero ha titolato: " Max addio, con Allegri è finita ". Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, Ambra e Massimiliano Allegri avrebbero preso le distanze dopo quella che sembra essere stata un'estate idilliaca. Già lo scorso giugno si era parlato di una forte crisi tra l'attrice e il tecnico bianconero, che non si mostravano più in pubblico insieme. Ma le vacanze estive in barca - tra l'isola d'Elba e la costiera amalfitana - avevano scacciato ogni dubbio. Baci, abbracci e sguardi da innamorati erano stati immortalati dai fotografi, documentando la sintonia tra loro. Ora che i due sono tornati a pieno regime ai loro impegni professionali, pare però che l'amore sia entrato nuovamente in crisi.

Pensare che, ad agosto, la Angiolini aveva difeso con le unghie e con i denti il suo compagno dagli attacchi degli hater sui social network. Oggi, invece, tra loro sarebbe tutto finito. A onore del vero, Ambra Angiolini e Max Allegri sono da sempre molto attenti alla loro privacy. Difficile per i paparazzi pizzicarli insieme in atteggiamenti intimi in giro per Torino o Milano, dove l'attrice si è da poco trasferita. Sulle pagine di Chi, però, l'indiscrezione sulla fine della loro relazione sembrerebbe concreta. " È stato un colpo al cuore per l'attrice che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine. Ma dopo una lunga crisi, sembra che l'allenatore sia sparito ", riporta la rivista come se la fonte fosse vicina alla coppia.

Stando a quanto riportato dal settimanale, l'attrice avrebbe provato in ogni modo a recuperare il rapporto con Allegri - che dura da ormai tre anni - senza però riuscirci. I dubbi però rimangono: si tratterà del solito eccesso di privacy della coppia o sarà un addio definitivo?