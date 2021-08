"Come fai a toccare Allegri?", "Str...": Ambra Angiolini sbrocca

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Il tecnico della Juventus (tornato sulla panchina bianconera dopo due anni di inattività) e l'attrice sono stati pizzicati in giro per Torino in teneri atteggiamenti, paparazzati dal settimanale Chi. E ora c'è chi vocifera che i due siano pronti a compiere il grande passo verso una convivenza nel capoluogo piemontese. La loro relazione, però, non smette di essere bersaglio di insulti e critiche da parte degli utenti del web, ma all'ultimo attacco Ambra Angiolini ha replicato a tono, rispedendo al mittente l'offesa.

La coppia, da sempre molto riservata e schiva, non ama mostrarsi in pubblico. Nel luglio del 2017 il settimanale Chi svelò l'inizio della loro relazione con foto esclusive. Un weekend all'Argentario tra baci appassionati e coccole in riva al mare sancì l'inizio della loro relazione. Nonostante la storia vada avanti da tempo, l'attrice non ha mai pubblicato sui suoi social network immagini insieme al compagno. Questo però non l'ha messa al riparo dagli attacchi diretti degli hater del web che, spesso, criticano la loro relazione con commenti offensivi e insulti. Così, sotto l'ultimo post condiviso da Ambra Angiolini sulla sua pagina personale Instagram, ecco arrivare l'ennesima offesa rivolta all'indirizzo di Massimiliano Allegri.

Una domanda offensiva, forse scritta per provocare una reazione nell'attrice, che ha sortito l'effetto desiderato. " Ma come fai a toccare uno viscido come Allegri? ", ha scritto un follower sotto il post in cui Ambra scherza sul suo sorriso in primo piano. Parole fuori luogo che hanno fatto scattare qualcosa nell'attrice, che non è riuscita a trattenersi: " Ti rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com'è toccare uno stronzo ". Una replica che ha ottenuto il consenso di numerosi fan dell'artista.

Ambra Angiolini non è nuova a commentare con ironia e sarcasmo sia i suoi post - in replica ai commenti dei fan - sia i contenuti condivisi da altri personaggi famosi. Solo in un'altra occasione aveva replicato a tono, ma senza offese, a un utente che aveva criticato ancora una volta la sua storia con Allegri. Difficilmente però si era lasciata andare a risposte così dirette. Ma quando ci vuole... ci vuole