Ambra e le frecciate ad Allegri: "L'ultima volta che mi sono sbagliata..."

L'ospitata di Ambra Angiolini nel programma Michelle Impossible ha lasciato il segno. Non fosse altro per i molti sassolini che l'attrice si è tolta dalle scarpe nel corso del monologo a due voci messo in scena con la Hunziker.

La partecipazione di Ambra Angiolini nello show serale di Michelle Hunziker era atteso. Ma nonostante le anticipazioni giunte dal backstage nelle ore antecedenti alla messa in onda, nulla era trapelato su cosa l'attrice avrebbe fatto nel programma. I telespettatori lo hanno scoperto a metà trasmissione, quando le luci dello studio si sono spente e Michelle e Ambra hanno conquistato il centro del palco con il loro discorso sugli sbaglia fatti. Un botta e risposta serrato, a tratti ironico, che ha messo in luce alcuni dei momenti più difficili vissuti dalle due donne nel corso della loro vita.

" A guardarti dal vivo dimostri meno sbagli di quelli che hai ", ha esordito la Angiolini introducendo il tema del dialogo e la padrona di casa non ha mancato di replicare, riferendosi ai recenti gossip sull'amica: " Pure tu non scherzi. Quei due sbaglietti che hai preso quest'estate ti stanno bene addosso ". Ambra e Michelle hanno elencato una lunga serie di episodi e di persone sbagliate incontrate sul loro cammino e, pur senza fare mai nomi, a molti non sono sfuggiti i riferimenti della Angiolini alla fine della relazione con Massimiliano Allegri.

Parlando di un momento importante del passato, Ambra Angiolini ha confessato: " A diciotto anni ho fatto l'amore per la prima volta con l'uomo sbagliato. Mi diceva che per rivederlo dovevo assolutamente dimagrire. Ho iniziato a vomitare, così sono diventata bulimica. Oggi vomito ancora: le persone sbagliate fuori dalla mia vita ". L'affermazione ha scatenato la reazione del pubblico in sala tra applausi ed esclamazioni di sorpresa.