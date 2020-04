Amedeo Minghi in ospedale: "Sono qui per altri problemi"

Il cantante Amedeo Minghi si è mostrato in diretta sulla pagina Facebook con la mascherina in un letto di ospedale, ma sembra che nel suo caso non si tratti di coronavirus.

Se negli ultimi periodi le storie di personaggi noti che hanno contratto il Covid-19 si moltiplicano di ora e in ora, in un primo momento anche i fan di Minghi si sono presi un grosso spavento. Il cantante, mostrandosi con indosso la mascherina, ha salutato i fan facendo un po’ fatica a parlare e ha spiegato: “ La indosso per il coronavirus, bisogna sempre stare attenti ”. Poi, una serie di precisazioni da parte dell’artista, ha fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo.

“ Che grande piacere stare di nuovo con noi, in una pagina bella con tante storie bellissime, con tanto amore vissuto nella nostra storia, spero possa ovviamente continuare – ha proseguito Minghi rivolgendosi a tutti i fan che da sempre lo seguono, nei live e sui social - . Mi scuso con voi se ho tardato tanto a riaprire questo dialogo interrotto bruscamente e a lungo nel tempo. Ma, sapete che quelli come me, un po' così, un po' da risonanza magnetica, hanno sempre avuto dei problemini e magari cadono in un brutto, triste autolesionismo che poi colpisce le persone che amiamo di più ”.

Amedeo Minghi, quindi, giustificando così la sua lunga assenza sui social e il mancato rapporto con i fan, ha ringraziato tutti coloro che sono accorsi sul suo profilo social per salutarlo e manifestargli solidarietà per questa degenza in ospedale.

Poi, la commozione ha preso il sopravvento sull’artista che, a conclusione del suo messaggio social ha aggiunto: “ Questa sorta di autolesionismo deve finire. Io vi penso, spero che torniate numerosi su questa pagina per rivivere insieme le emozioni che sempre abbiamo condiviso, incontri, firmacopie, riprendere il filo del discorso che io ho interrotto e che voglio recuperare ”. “ Spero di rivedervi, anche con modalità diverse dal passato, piango di lacrime di emozioni” , ha concluso lui salutando i fan e dando loro appuntamento a nuovi incontri.